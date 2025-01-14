Министр иностранных дел Латвии не исключает встречи Трампа и Путина

Встреча избранного президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина может в какой-то момент состояться, заявила во вторник журналистам министр иностранных дел Байба Браже после заседания Кабинета министров.

Она отметила, что Россия очень предсказуема и не скрывает, что хочет стереть Украину с лица земли. По словам Браже, главная задача состоит в том, чтобы позиция Латвии была известна и американским коллегам.

"Мы также должны быть уверены, что у нас достаточно информации о том, как Россия воспринимает этот вопрос, чтобы в случае необходимости поддержать Украину в любой ситуации в будущем", - сказала министр иностранных дел.

Премьер-министр Эвика Силиня отметила, что прошлогодние выборы в США обозначили новый политический тренд, но Латвия не стоит на месте.

Она подчеркнула, что Латвия все усерднее координирует свои действия с Балтийскими странами, Финляндией и Швецией, а также с Польшей, чтобы сделать регион больше и заметнее.

"Мы все должны работать вместе, и если идут какие-то переговоры, о которых мы, возможно, не знаем, мы должны быть вовлечены в эти переговоры, чтобы мы знали, что что-то такое происходит, и чтобы с нами советовались о результатах возможных переговоров", - сказала Силиня.

9 января Трамп заявил о подготовке встречи с Путиным. Избранный президент США, который вступит в должность 20 января, подчеркнул необходимость прекращения войны и кровопролития.

В свою очередь, пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что для встречи Путина и Трампа не требуется никаких предварительных условий и что Кремль "приветствует" готовность республиканца "решать проблемы путем диалога".

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