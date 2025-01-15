"Суверенная власть" выдвинула Юлию Степаненко в мэры Риги

Партия "Суверенная власть", не представленная в Сейме и самоуправлениях, решила участвовать в муниципальных выборах этого года, в том числе и в Риге На должность мэра Риги выдвинута кандидатура лидера партии, бывшего депутата Сейма Юлии Степаненко, сообщили агентству LETA в партии.

Приоритетами "Суверенной власти" в Риге будут улучшение инфраструктуры, поддержка всех групп населения, финансовый аудит при муниципальных закупках и сплочение общества.

Степаненко считает, что Рижская дума пренебрегает экономическими вопросами, ставя во главу угла политику, а рижане становятся жертвами. Она обещает, что "Суверенная власть" будет профессионально подходить к решению любой проблемы, как только она попадет в городскую думу.

Степаненко поручено составить список кандидатов от партии. Партия планирует отдельно объявить о выдвижении кандидатов на выборы в других самоуправлениях Латвии.

"Суверенная власть" находится в регистре политических партий с 1 апреля 2011 года, но свое нынешнее название приобрела в 2022 году, когда партию возглавили депутаты 13-го Сейма Степаненко и Любовь Швецова, ранее избранные по списку "Согласия". До 2022 года "Суверенная власть" была известна как "Закон. Ответственность. Порядок", а до этого - "Savienība Latgales sirds".

В правление партии входят Швецова, Вячеслав Степаненко, Угис Спринцис, Эрнест Юрканс, Павел Наумов, Давидс Клявиньш, Карина Спруде и Тимур Сафиулин.

"Суверенная власть" безуспешно баллотировалась на выборах в 14-й Сейм в 2022 году и на прошлогодних выборах в Европейский парламент.

По данным опроса SKDS, в декабре прошлого года на парламентских выборах за "Суверенную власть" готовы были бы проголосовать 3% избирателей.

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