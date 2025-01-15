Продается 2% территории Латвии: Ринкевич призвал правительство тщательно оценить покупку лесных угодий группы Södra

Правительству следует тщательно оценить, следует ли приобрести латвийские лесные угодия, которые сейчас принадлежат крупнейшей шведской ассоциации владельцев лесов и лесопромышленной группе Södra, заявил президент страны Эдгар Ринкевич после встречи с премьер-министром Эвикой Силиней ("Новое Единство"). Ранее стало известно, что шведская компания начала процесс отчуждения лесных угодий и связанной с ними деятельности в странах Балтии.

Президент отметил, что леса являются одним из важнейших ресурсов Латвии, поэтому необходимо учитывать как экономические решения, так и другие аспекты, однако это является решением Кабинета министров.

На этой неделе стало известно, что шведская компания продает своим лесные угодья, в Латвии, читайте подробно: Продается 2% площади Латвии. Эксперты: эти земли не должны снова уйти иностранцам

Президент отметил, что леса являются одним из важнейших ресурсов Латвии, поэтому необходимо учитывать как экономические решения, так и другие аспекты, однако это является решением Кабинета министров.

Премьер-министр, в свою очередь, сообщила журналистам, что информация о намерении группы Södra продать лесные угодья и связанную с ними предпринимательскую деятельность в странах Балтии появилась совсем недавно. Силиня пояснила, что важно понять, какова стоимость лесных угодий и о каком их объеме идёт речь.

"Для нас важно сохранить ресурсы, которые в будущем могут принести хорошие инвестиции и обеспечить биологическое разнообразие, в собственности жителей Латвии и государства. [...] Если от потенциального продавца поступит предложение для правительства, мы обязательно его рассмотрим," — заявила премьер-министр.

Силиня также указала, что средства госбюджета не могут быть использованы для участия в данной сделке.

Министр земледелия Армандс Краузе (Союз "зеленых" и крестьян) в Twitter отметил, что Латвия должна воспользоваться этой возможностью и приобрести предлагаемые леса, добавив, что это вопрос национальных интересов, включая государственную и экономическую безопасность. Также министр пояснил, что это возможность безопасно инвестировать средства пенсионных фондов жителей Латвии в государственные леса.

Шведский лесной концерн Södra принял решение начать процесс отчуждения лесных угодий и связанной с ними деятельности в странах Балтии, сказано в опубликованном заявлении компании. "В настоящее время на рынок выставлено около 2% от общей площади Латвии", — заявил вице-президент Латвийской федерации деревообработки Кристапс Клаусс.

Эксперты призывают государство действовать разумно, иначе эти объекты снова попадут в руки иностранцев.

Södra владеет действительно обширными площадями в странах Балтии – около 153 000 гектаров земли в Эстонии и Латвии. Большая часть - на территории Латвии.

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