Партия Шлесерса хочет вписать в преамбулу Сатверсме, что есть только два пола - мужской и женский

Парламентская фракция оппозиционной партии "Латвии на первом месте" предлагает внести изменения в преамбулу Сатверсме, чтобы в Основном законе страны было закреплено существование только двух полов, а также утверждалось, что гендер - это искусственный конструкт.

Депутаты фракции предлагают дополнить четвертый абзац преамбулы Конституции словами: "Государство признает существование только двух полов — мужчины и женщины — и не способствует, а также не поддерживает распространение искусственно созданных гендеров".

В четвертом абзаце преамбулы Конституции говорится, что Латвия как демократическое, правовое, социально ответственное и национальное государство основывается на человеческом достоинстве и свободе, признает и защищает основные права человека и уважает национальные меньшинства. Народ Латвии защищает свой суверенитет, независимость государства, территорию, ее единство и демократический строй.

Партия Айнара Шлесерса считает, что предложение дополнит Сатверсме "ценностным утверждением, в котором четко и недвусмысленно сказано", что государство признает только два пола — мужчину и женщину.

Оппозиционная партия ссылается на методические материалы Центра содержания государственного образования (VISC) для педагогов под названием "Сексуальное образование. Вопросы и ответы", которые вызвали недоумение из-за "непонятных понятий гендеров, таких как бесполый человек, текучий гендер, небинарная идентичность, разнообразный гендер, квир-гендер".

Включение нового утверждения в преамбулу Сатверсме будет означать, что данное заявление станет обязательным для понимания основного текста. "Преамбула Сатверсме является ключом к интерпретации конституционных норм или своеобразными очками, через которые многие нормы Конституции можно рассматривать яснее и фокусированнее," — отмечают оппозиционные депутаты в аннотации к законопроекту.

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