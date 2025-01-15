Омбудсмен: на рынке труда в Латвии знания иностранных языков требуются примерно в половине случаев

На латвийском рынке труда знания иностранных языков требуются примерно в половине случаев, и в размещенных объявлениях отчетливо преобладает требование о владении английским и русским языками, свидетельствует исследование омбудсмена.

Как сообщили агентству LETA в Бюро омбудсмена, если знание английского языка в основном требуется, чтобы работник мог общаться с иностранными клиентами, то необходимость русского языка работодатели в основном обосновывают необходимостью общения с клиентами в Латвии, говорящими на других языках.

Результаты исследования опровергают миф о том, что незнание русского языка служит причиной, по которой соискатель работы не может найти работу и поэтому рассматривает возможность покинуть страну: 91% опрошенных наемных работников не рассматривают такую возможность, отметили в бюро.

Такие тенденции наметились в исследованиях омбудсмена "Опрос латвийских работодателей о необходимости владения иностранными языками в рабочей среде" и "Отношение к требованию о владении иностранными языками на работе". В ходе этих опросов оппоненты отвечали на вопросы об использовании языка на рабочих местах, в том числе немецкого, французского, скандинавских и других языков, но в исследовании углубленно анализировались доминирующие в объявлениях требования о знании английского и русского языков. Оба исследования провел исследовательский центр "SKDS".

Ответы работодателей свидетельствуют о том, что 37% предприятий за последние три года публиковали объявления о работе, и половина из них указала при этом на необходимость владения иностранными языками. Английский является наиболее востребованным как в объявлениях о работе - в 88% случаев, так и в реальной рабочей среде - в 93%. На необходимость владения русским языком в своих объявлениях указали 35% работодателей. Соискатели работы в объявлениях также чаще всего замечают требования о владении английским (88% случаев) и русским (68% случаев) языком. В 24% случаев работники считают требование о знании иностранного языка необоснованным, свидетельствует исследование.

При этом если в контексте английского языка главное для работодателей - общение работника с иностранными клиентами или партнерами (75%), то требование владения русским языком работодатели больше всего (62%) обосновывают необходимостью общения с клиентами в Латвии, говорящими на других языках. Только после этого следует общение с партнерами и обслуживание иностранных клиентов, показало исследование.

Данные опроса показывают, что треть работодателей готовы рассмотреть кандидата на должность, если у него есть другие полезные навыки, даже если не хватает необходимых знаний иностранного языка. Еще около 28% работодателей считают, что язык можно выучить, поэтому готовы принять кандидата и без первоначальных знаний соответствующего языка.

При этом соискатели работы в 73% случаев готовы подать заявку на должность и в том случае, если не соответствуют указанным в объявлении требованиям о навыках общения и коммуникации, а почти вдвое меньше - 37% потенциальных кандидатов на должность - готовы игнорировать требование о владении иностранными языками. 35% респондентов отмечают, что требование о знании конкретного иностранного языка даже было главной причиной, по которой они не подавали заявки на какое-либо место.

90% опрошенных работодателей считают, что все работники владеют государственным языком. Причины трудоустройства человека без знания государственного языка, как показало исследование, обычно связаны с привлечением иностранных специалистов или должностью, где знание государственного языка несущественно. Работодатели также отмечают, что крайне редко применяют санкции за неиспользование различных языков на рабочем месте: только 1% опрошенных работодателей применяют наказание к работнику за неиспользование иностранного языка в общении с клиентами, в то же время до 3% работодателей наказывают работников, если они не говорят с клиентами на государственном языке.

Однако часть сотрудников отметили, что были вынуждены использовать русский язык, потому что столкнулись с плохим отношением, неприятной, даже враждебной рабочей атмосферой и/или получили меньшие бонусы.

В целом 79% опрошенных работников за последние три года не сталкивались с проблемами из-за требований о владении иностранными языками, в то время как часть - 16% - несколько недовольны в этой связи, а ощутимые трудности составили лишь 2%, следует из исследования.

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