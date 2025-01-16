На благоустройство Парка Победы Рижская дума займет еще почти 4 миллиона евро

На благоустройство территории Парка Победы Рижская дума займет еще почти 4 миллиона евро. Это предусматривает проект решения, утвержденный сегодня Комитетом по финансовым и административным делам Рижской думы.

В 2025 году планируется продолжить работы по благоустройству территории парка Победы. Общий объем финансирования проекта запланирован до 4,4 миллиона евро. За реализацию проекта отвечает Департамент имущества Рижской думы.

Для реализации проекта предполагается обеспечить софинансирование из бюджета самоуправления в размере 440 187 евро, а также занять до 3 961 686 евро. Срок погашения займа - до 10 лет.

В прошлом году Рижская дума выделила 2,24 миллиона евро на благоустройство территории Парка Победы, в том числе было принято решение занять 1,9 миллиона евро.

Общие расходы на проект планируются в размере 6,64 миллиона евро.

Окончательное решение о взятии займа должно быть принято на заседании Рижской думы.

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