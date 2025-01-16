На Брасе планируется возвести пункт мобильности и реконструировать сквер

Рижская дума займет 1,8 миллиона евро на создание пункта мобильности в районе Браса, предусматривает проект решения, поддержанным сегодня Комитетом по финансовым и административным делам.

До 31 декабря 2026 года Рижское самоуправление планирует реализовать две инициативы по развитию городской среды: создание пункта пересадки городского общественного транспорта с железнодорожной остановкой (пункт мобильности в районе Браса) и реконструкцию сквера у моста Брасы. Цель проекта — способствовать экологически чистому передвижению, благоустроить территорию и улучшить условия для отдыха.

Строительство инфраструктуры публичного пространства пункта мобильности планируется начать в начале этого года. Для развития территории сквера у моста Браса будет разработан проект строительства.

В рамках проекта планируется обновить территорию сквера у моста Браса и прилегающего публичного пространства у железнодорожной остановки "Браса" площадью около двух гектаров. Здесь будут созданы необходимые инфраструктуры для пешеходов, новые велодорожки и парковки для велосипедов, что будет полезно как для жителей, использующих железнодорожную остановку "Браса" в качестве пересадочного пункта, так и для тех, кто проводит свободное время в сквере.

Также будет построена доступная для всех парковка с твердым покрытием для краткосрочной остановки автомобилей и реконструированы подъездные пути. Территория будет благоустроена с установкой новых скамеек, созданием "зеленых островков" и посадкой десятков деревьев, кустарников и многолетних растений.

В проекте предусмотрено строительство системы сбора и отвода дождевых вод, включая создание пешеходных дорожек с водопроницаемым покрытием, био-канав и дождевого сада для адаптации к изменению климата.

Для повышения безопасности в общественных местах на территории проекта будут внедрены решения по доступности окружающей среды. В сквере у моста Браса будет установлено современное освещение. Этот сквер уже является популярным местом отдыха жителей Риги, где обустроены площадки для активного отдыха для разных возрастных групп и установлен фонтан с питьевой водой.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !