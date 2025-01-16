Оппозиция требует от Силини объяснений по поводу "санкционированной правительством цензуры в соцсетях"

В своем запросе премьер-министру Эвике Силине ("Новое Единство") депутаты оппозиционных фракций "Латвия на первом месте" и "Объединенный список" потребовали объяснений по поводу "санкционированной правительством цензуры в социальных сетях".

В запросе, который в четверг, 16 января, был передан в комиссии Сейма, оппозиционные депутаты указывают, что свобода слова - одна из ценностей демократического государства, которой каждый член общества имеет право беспрепятственно пользоваться.

Оппозиционные депутаты ссылаются на Сатверсме, в которой говорится, что цензура запрещена. Они также ссылаются на заявление Марка Цукерберга, генерального директора коммуникационной платформы Meta, о том, что Facebook прекратит проверку фактов, что Цукерберг обосновал тем, что "социальные платформы не должны заниматься установлением истины".

Члены оппозиционных партий утверждают, что они подвергались отслеживанию в социальных сетях и их политические посты были удалены. Депутаты зачитали интервью директора департамента координации стратегической коммуникации Государственной канцелярии Рихарда Бамбалса официальному латвийскому порталу "lv.lv", после чего пришли к выводу, что премьер-министр и министры были вовлечены в "цензурную деятельность".

Парламентарии призывают премьер-министра уточнить, признает ли правительство вмешательство в содержание социальных сетей. Депутаты от оппозиции также просят разъяснить, сотрудничает ли правительство с центром журналистских расследований Re:Baltica, который является официальным партнером Facebook по проверке фактов.

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