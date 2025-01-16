Рижская дума заморозит зарплаты мэра, вице-мэров столицы и других избираемых должностных лиц

Комитет по финансовым и административным вопросам Рижской думы сегодня утвердил поправки к решению о вознаграждении в Рижской думе, которые замораживают зарплаты избираемых должностных лиц.

Заработная плата мэра Риги, его заместителей, председателей и заместителей председателей комитетов Рижской думы, а также депутатов будет заморожена.

В настоящее время решением городской думы об оплате труда базовая зарплата этих должностных лиц в 2024 году установлена на уровне 2023 года, то есть 1 137,46 евро.

Поправка предусматривает, что этот же базовый оклад будет сохранен и в 2025 году.

Оклады выборных должностных лиц городского совета рассчитываются с применением определенного коэффициента к базовым окладам. Зарплата мэра рассчитывается с применением коэффициента 5,64, его заместителей - с применением коэффициента 4,7, председателей комитетов - коэффициента 3,05, их заместителей - коэффициента 2,25, депутатов - коэффициента 1,7.

Учитывая, что базовый оклад сохраняется на уровне 2023 года, зарплаты чиновников не изменятся.

Окончательное решение о заморозке зарплат еще предстоит принять на заседании Рижской думы.

Правительство выступило за ограничение роста фонда оплаты труда в 2025 году максимум на 2,6 % по сравнению с 2024 годом.

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