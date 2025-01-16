Правительство Латвии сдержанно относится к возможности отправки военного контингента в Украину, сообщает LTV

Возможность отправить военные силы Латвии в Украину для обеспечения безопасности в случае возможного прекращения огня сейчас рассматривают такие страны, как Франция, Великобритания и Германия. Литва также допускает такую возможность. В то же время Польша считает, что соседние страны не должны отправлять своих солдат, а следует обеспечить более широкое участие НАТО. Какова позиция Латвии по этому вопросу? Ответственные министры воздерживаются от комментариев, сообщает портал LSM.lv.

Латвийские военные в настоящее время участвуют в нескольких миротворческих миссиях. Крупнейшая из них — операция НАТО в Косово, где находятся более 100 латвийских военнослужащих. Сегодня с торжественной церемонией и с символами Латвии — флагом и ржаным хлебом — в Косово была отправлена следующая группа. В меньшем составе латвийские солдаты участвуют в миссии НАТО в Ираке, в миротворческих операциях ООН в Израиле и Ливане, а также в международной коалиции против ИГИЛ.

О том, могут ли латвийские военные отправиться с миссией в Украину, министр обороны Латвии Андрис Спрудс ("Прогрессивные") высказывается сдержанно. Он подчеркнул, что о такой возможности можно будет говорить более конкретно только после заключения мирного соглашения между Россией и Украиной, и на данный момент нет надежных сигналов по этому поводу.

"Миссии бывают разные. Говорить о какой-то конкретной миссии в Украине сейчас просто слишком рано. Сейчас нет такого формата, таких прямых предпосылок. Когда мы придем к таким предпосылкам или формату, тогда можно будет говорить о следующих шагах," — сказал министр обороны.

Министр иностранных дел Латвии Баиба Браже ("Новая Единство") также воздержалась от комментариев по поводу возможного участия Латвии в миротворческой миссии в Украине.

Однако известно, что на различных форумах международных организаций обсуждаются различные сценарии обеспечения мира. Основные вопросы, которые поднимались в этих обсуждениях, — как это повлияет на безопасность самих стран-участниц миссии и как обеспечить безопасность солдат контингента?

Бывший командующий Национальными вооруженными силами Раймондс Граубе считает, что если такая миссия состоится, Латвия должна в ней участвовать.

"Прежде всего, эту возможность нужно рассматривать, в этом нет сомнений. Мы всегда должны помнить, что участвуя в таких операциях, мы ожидаем, что в похожих ситуациях получим аналогичную помощь. Это очень сильное и важное послание. Мы не можем только ждать помощи для себя и не приходить на помощь другим, кому она нужна," — пояснил Граубе.

Одновременно Граубе, как и министр иностранных дел, отметил, что с заявлениями о отправке солдат не стоит спешить, поскольку пока есть много неизвестных обстоятельств.

"Здесь усложняющим фактором является — на каких условиях? Это мандат ООН, НАТО или коалиции? И самый неопределенный момент — условия мирного соглашения, потому что оно может быть заключено только после прекращения боевых действий, иначе мы окажемся вовлеченными в войну. Вопрос о миротворческой миссии в Украине стал актуален несколько дней назад, когда президент Украины Владимир Зеленский признал, что этот вопрос обсуждался с Балтийскими партнерами," — заявил Граубе.

Если мир или перемирие будет заключено, и оно позволит участие международных миротворцев, то решение о участии Латвии в миссии будет принято на Совете национальной безопасности и в Кабинете министров, а окончательное слово о отправке контингента скажет Сейм.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !