СГБ отказала в допуске к гостайне руководящему должностному лицу самоуправления, еще у восьми - допуск на сокращенный срок

Служба государственной безопасности (СГБ) отказала в допуске к государственной тайне одному из руководящих должностных лиц некоего самоуправления. Еще восьми должностных лицам неких самоуправлений допуск выдан на сокращенный срок, сообщает агентство LETA. Речь может идти о таких должностных лицах как исполнительные директора самоуправлений и их замы. СГБ не называет должностное лицо, не прошедшее тест на благонадежность, однако в пятницу пост исполнительного директора Резекне покинул Раймонд Олехно.

СГБ указывает, что служба оценила все поданные заявки на получение специального разрешения на доступ к государственной тайне, поданные исполнительными директорами самоуправлений и их заместителями.

Допуск не получило одно должностное лицо, в Резекне уволился исполнительный директор

В результате оценки служба, учитывая выявленные риски для безопасности охраняемой информации, приняла одно решение об одном отказе в выдаче специального разрешения.

Спустя час после сообщения СГБ стало известно, что в пятницу, 17 января, был освобожден от должности ранее отстраненный исполнительный директор самоуправления Резекне Раймонд Олехно. Руководитель временной администрации Резекне Гуна Пуце пояснила, что 16 января был получен запрос от исполнительного директора с просьбой освободить его от должности. Напомним, что Резекнеская городская дума распущена, и городом до выборов управляет временная администрация.

Олехно был единогласно освобожден от занимаемой должности. Как сообщалось ранее, в августе Олехно был отстранен от должности в связи с поездкой сотрудников муниципального предприятия SIA Rēzeknes siltumtīkli в Прагу. Согласно информации местной газеты Rēzeknes Vēstis, на "поездку для сплочения коллектива" в Прагу, несмотря на финансовые ограничения самоуправления, было потрачено 23 440 евро. В поездке приняли участие 40 человек, включая 15 членов семей сотрудников. Представители предприятия утверждали, что поездка была "организована экономически выгодным способом". Олехно, как представитель держателя долей капитала Rēzeknes siltumtīkli, был отстранен от должности до выяснения всех обстоятельств.

Латвийское телевидение сообщило, что, вероятно, в допуске к гостайне отказано именно Раймонду Олехно.

Еще 8 должностных лиц получили сокращенные допуски, СГБ продолжит наблюдение

В свою очередь, восьми руководящим должностным лицам самоуправлений специальное разрешение было выдано на сокращенный срок — на один, два или три года вместо максимально возможных пяти лет, пояснили в службе.

Специальные разрешения были выданы на сокращенный срок в связи с выявленными факторами риска, которые, согласно закону "О государственной тайне", ещё не являются достаточным основанием для отказа в выдаче разрешения. В то же время СГБ продолжит уделять повышенное внимание деятельности этих лиц.

В рамках проверок, проведенных СГБ, всесторонне оценивалась надежность должностных лиц и их способность хранить государственную тайну, сообщили в службе.

С 1 июня 2024 года вступило в силу требование, обязывающее исполнительных директоров самоуправлений и их заместителей в течение одного месяца направить запрос в компетентное государственное учреждение безопасности о получении специального разрешения на доступ к государственной тайне.

Для исполнительных директоров самоуправлений и их заместителей установлена обязательная обязанность получения допуска к государственной тайне. В случае его отсутствия должностное лицо подлежит освобождению от занимаемой должности.

Председатели городских и краевых дум также должны будут получать такие допуски, однако норма в отношении избираемых лиц вступит в силу только после муниципальных выборов, которые пройдут 7 июня этого года. Фактически без наличия допуска к гостайне станет политик не сможет занять должность мэра или вице-мэра.

Инициатива внести такие поправки исходила от президента страны Эдгара Ринкевича.

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