ФОТО: Весной в Скансте откроется новый парк и появятся новые улицы

В Скансте завершилось строительство нового парка, и рижанам вскоре будет доступна новая территория площадью почти 18 гектаров, предлагающая различные элементы для отдыха и активного досуга: водные ландшафты, прогулочные дорожки, скейтпарк, волейбольные площадки, детские игровые зоны. Официальное открытие запланировано на весну, поближе к дате выборов в Рижскую думу, которые состоятся 7 июня.

Скансте — одна из приоритетных городских территорий для развития и бизнеса. Создание парка обеспечивает благоустроенный и удобный доступ к другим частям города. Прежде этот район города был заброшенным и деградировавшим, а теперь Скансте - ухоженное, доступное и благоустроенное пространство.

"Реализованный проект по ревитализации территории Скансте — одно из условий дальнейшего устойчивого развития района Скансте, что предусмотрено долгосрочными планировочными документами Риги. Динамика развития района за последние годы доказала, что Скансте - это место, где укрепляется экономический рост Риги, формируется новый бизнес-центр города. Поэтому ответ города на это — обеспечение качественной доступности общественных пространств, включая строительство многофункционального парка и новых дорожных соединений. В то же время следует признать, что реализация проекта сопровождалась различными вызовами, однако наша команда удовлетворена достигнутым результатом", — отметила директор Департамента развития города Рижской думы Илзе Пурмале.

Центральный объект проекта - новый парк Скансте, расположенный в квартале между улицами Лактас, Зирню и Сканстес. На площади более 7 гектаров создано большое водное и озелененное ландшафтное пространство, где свободное время смогут проводить дети и взрослые разных возрастов. В парке установлены игровые сооружения, в детской игровой зоне уложено резиновое покрытие, построены две площадки для пляжного волейбола, а также установлены уличные тренажеры. Места для отдыха оборудованы шезлонгами и скамейками, мусорными урнами, велосипедными стойками. Для посетителей парка доступен общественный туалет и питьевой фонтан с антиморозным клапаном, который можно использовать и в зимний период.

В рамках проекта также было построено четыре новые улицы, а также новые инженерные сети. На улицах Лапеню, Яня Дикманя, Яня Круминя и Яня Далиня проведены сети водоснабжения, ливневой канализации, электронных коммуникаций, уличное освещение, а также положено новое асфальтовое покрытие.

На территории проекта установлена необходимая для Скансте и Риги устойчивая модель системы сбора дождевых вод в виде прудов и каналов. Исторически на этом месте находились заливные луга, новая система защитит территорию от затоплений во время сильных дождей, будет регулировать микроклимат города и охлаждать в жаркие дни, а также обеспечат биологическое разнообразие.

Зелёная территория создана с целью максимально адаптировать ее к естественным условиям. Вдоль системы сбора дождевых вод создана озеленённая зона с скамейками для отдыха, что также способствует сохранению биологического разнообразия.

Официальное открытие парка запланировано на весну.

Проект "Ревитализация территории Скансте. 1-й этап" реализован при софинансировании Европейских фондов, с государственной бюджетной дотацией и софинансированием Рижского самоуправления. Общая стоимость проекта составляет 21 723 645 евро, из которых финансирование Европейского фонда регионального развития (ERAF) — 4 601 880 евро, государственная бюджетная дотация — 670 334 евро, софинансирование Рижского самоуправления — 16 451 431 евро.

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