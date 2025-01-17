Минфин начал дискуссии о возможностях увеличения финансирования обороны

В Министерстве финансов начаты дискуссии о возможностях увеличения финансирования обороны, чтобы правительство могло принять соответствующие решения при разработке проекта госбюджета на следующий год, сообщил министр финансов Арвилс Ашераденс.

Он отметил, что с учетом геополитической ситуации это очень важная дискуссия.

Глава Минфина напомнил, что в 2025 году финансирование обороны составит 1,719 млрд евро, или 3,45% от валового внутреннего продукта (ВВП).

"Мы также нашли возможность на 167,4 млн евро увеличить финансирование внутренней безопасности. Внутренняя и внешняя безопасность - две стороны одной медали", - сказал Ашераденс.

Ранее в Минфине заявили, что нахождение Латвии на восточном фланге НАТО накладывает на нее особую ответственность за безопасность региона, и увеличение расходов на оборону до 4% от ВВП является стратегически важным шагом для укрепления обороноспособности страны, повышения доверия союзников и выполнения международных обязательств.

В министерстве отметили, что оборона является одним из приоритетов страны, особенно в контексте сложной геополитической ситуации и постоянной угрозы со стороны России.

Достижение цели расходов на оборону до 4% от ВВП потребует ответственного подхода к разработке бюджета. Укрепление обороны - это не только гарантия национальной безопасности, но и инвестиции в долгосрочную стабильность государства, подчеркнули в Минфине.

Как сообщалось, Государственный совет по обороне (ГСО) Литвы, в который входят руководители государства и оборонной сферы, постановил, что в период со следующего года по 2030 год финансирование обороны должно составлять 5-6% от ВВП, чтобы ускорить в стране развертывание армейской дивизии.

"Мы договорились, что в период 2026-2030 годов на оборону будет ежегодно выделяться от 5 до 6% от ВВП", - сказал журналистам президент Гитанас Науседа после заседания ГСО.

По его словам, соглашение позволит сохранить средний уровень финансирования обороны на уровне 5,5% ВВП в течение этого периода.

"Вероятность российской военной агрессии по-прежнему реальна, но она не является неизбежной. Нам необходимо значительно активизировать наши усилия по укреплению обороны и сдерживания и направить на это больше ресурсов", - сказал президент.

"Нашу безопасность также обеспечивает членство в НАТО, но оно будет эффективным только в том случае, если мы будем готовы защищать себя сами", - добавил он.

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