ФОТО: в Латвию прибыл батальон шведских военных

Присоединение Швеции к силам НАТО в Латвии укрепит сотрудничество и обороноспособность региона, заявила в субботу премьер-министр Эвика Силиня по случаю прибытия в Латвию военнослужащих механизированного пехотного батальона Швеции.

Как сообщили агентству LЕТА в Государственной канцелярии, премьер подчеркивает, что это важный шаг к более тесной интеграции Швеции в НАТО и региональному сотрудничеству для укрепления обороноспособности.

В Латвию из Швеции прибыл механизированный пехотный батальон из Южносконского полка для присоединения к многонациональной бригаде НАТО, находящейся в подчинении многонациональной дивизии НАТО "Север". Служебные обязанности в Латвии будут выполнять примерно 500 шведских военнослужащих, сообщили в Министерстве обороны.

Это первая миссия Швеции в НАТО с тех пор, как эта страна стала членом НАТО.

Многонациональная бригада НАТО в Латвии объединяет силы из 13 стран-участниц альянса. "Присоединение шведских военных к силам НАТО в Латвии очень важно для безопасности нашего региона и укрепления общей обороноспособности", - подчеркнула Силиня.

Премьер считает, что нынешняя геополитическая ситуация теснее сплотила страны региона Балтийского моря и открыла более широкие возможности для сотрудничества на уровне НАТО. "Латвия является внешней границей и Европейского союза, и НАТО, и многонациональная бригада НАТО в Латвии заботится о безопасности нашего населения", - заявила глава правительства.

Министр обороны Андрис Спрудс отметил, что в Латвии продолжает расти число военнослужащих стран-союзниц и военной техники. "Присоединение Швеции к многонациональной бригаде НАТО в Латвии служит недвусмысленным подтверждением того, что альянс един и за любыми враждебными действиями России последует четкий ответ", - подчеркнул Спрудс, выразив уверенность, что совместные военные учения обогатят опыт как военнослужащих Швеции, так и Латвии, и других союзников.

Военнослужащие были встречены в Рижском порту, куда также прибыли суда, перевозящие необходимое оборудование. В мероприятии приняли участие командир штаба многонациональной дивизии НАТО "Север" генерал-майор Йетте Альбинус, командир многонациональной бригады НАТО в Латвии полковник Седрик Аспиро и командир механизированного пехотного батальона Швеции полковник-лейтенант Хенрик Русдал.

Встречая прибывших шведских военных, Альбинус выразила радость и поздравила Швецию с первой миссией НАТО такого рода. "Мы с нетерпением ждали возможности работать вместе, учитывая опыт шведских военных и участие в прежних миссиях. Я уверена, что их присоединение здесь, в Латвии, будет очень значительным", - отметила Альбинус.

Аспиро заявил, что присутствие шведов послужит ценным пополнением боевого потенциала и укрепит общую обороноспособность и региональную безопасность. "Вклад каждой страны напрямую влияет на успехи бригады, демонстрирует силу альянса и решимость обеспечить мир", - сказал командующий многонациональной бригадой НАТО в Латвии.

Командир шведского механизированного пехотного батальона отметил, что солдаты удостоены чести быть в Латвии и полны решимости внести вклад в усилия коллективной обороны и сдерживания НАТО в регионе Балтийского моря. "Это историческое событие, но вместе с тем и наша новая реальность. Перед нами стоит важная задача, и мы гордимся, что можем выполнять ее вместе с союзниками", - отметил Русдал.

Как сообщили в Госканцелярии, вскоре ожидается официальная церемония смены командования, после чего механизированный пехотный батальон Швеции будет включен в состав многонациональной бригады НАТО в Латвии.

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