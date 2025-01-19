МВД - за запрет гражданам РФ и Беларуси работать в структурах управления критической инфраструктурой

Министерство внутренних дел Латвии подготовило поправки в закон о национальной безопасности, которыми предусмотрено запретить гражданам России и Беларуси занимать должности в структурах управления критической инфраструктурой и особо значимой в европейском масштабе критической инфраструктурой.

Критической инфраструктурой являются расположенные в Латвии объекты, системы или их части, существенные для реализации важных общественных функций, а также охраны здоровья, обеспечения безопасности, экономического или социального благосостояния людей.

"В целях укрепления защиты важной для безопасности Латвийского государства и общества критической инфраструктуры поправки предусматривают, что собственник критической инфраструктуры, истинный выгодоприобретатель или правовой владелец должен быть лоялен Латвии и ее Конституции, при этому ему запрещается оказывать поддержку, в том числе информационную, лицам или государствам, угрожающим территориальной неделимости, суверенитету и независимости или конституционному строю демократических государств", сообщает LETA.

Кроме того, поправки предусматривают, что Россия или Беларусь, ее граждане или юридические лица, зарегистрированные в России или Беларуси, не могут стать владельцем, управляющим или истинным бенефициаром критической инфраструктуры или особо значимой в европейском масштабе инфраструктуры, а также подданным России или Беларуси запрещено занимать должности в структурах управления критической инфраструктурой и особо значимой в европейском масштабе критической инфраструктурой.

Поправки предусматривают, что граждане России и Беларуси не смогут быть трудоустроены или оказывать услуги в критической инфраструктуре или в особо значимой в европейском масштабе критической инфраструктуре, если предоставление услуг включает в себя доступ к информации или технологическому оборудованию, значимым для функционирования критической инфраструктуры.

Поправки предусматривают, что граждане РФ или РБ смогут выполнять работу в критической инфраструктуре или европейской критической инфраструктуре в порядке исключения на основании отдельного разрешения органа государственной безопасности.

Поправки предстоит рассмотреть правительству, а затем принять Сейму.

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