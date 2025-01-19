Ринкевич на следующей неделе посетит Всемирный экономический форум в Давосе

Президент Латвии Эдгар Ринкевич с 21 по 23 января примет участие во Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе, сообщает канцелярия президента.

В ходе форума запланированы встречи президента Латвии с лидерами других стран, представителями международных институтов и компаний.

Как отмечается на сайте форума, встреча 2025 года соберет мировых лидеров для "решения важных глобальных и региональных вопросов, в числе которых ответы на геополитические потрясения, стимулирование роста для повышения уровня жизни и осуществление инклюзивного энергетического перехода".

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