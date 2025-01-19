В Зиепниеккалнсе перед строительством 4-й очереди Южного моста активно пилят деревья

Очистка территории для строительства 4-й очереди Южного моста расстраивает жителей рижского микрорайона Зиепниеккалнс. Ради новой дороги пилят деревья, растущие рядом с жилыми домами, сообщает LSM+ в новостном выпуске. В Рижской думе утверждают, что деревья вернут, но не сюда.

Липам на улице Озолциема в Риге всего около 15 лет. Однако сегодня часть из них уже спилена.

"24 дерева по всей дороге спилено. Не считая ив около школы", — сказала жительница Зиепниеккалнса Галина.

"В понедельник первое дерево срубили. Так, через одно. Эти липы сажали же специально, чтобы меньше шума было, меньше пыли возле домов. А вчера мы пошли, уже намного больше спилено. Сегодня еще больше. Идем и возмущаемся!"

"Спилили зеленое украшение! Что тут скажешь? Посадили, а потом спилили! Я вчера шла и увидела. Почему спилили — я не понимаю. Они ведь не мешают", — говорит жительница района Айя.

Жителям района не мешают. Но мешают строителям. Все из-за строительства 4-й очереди Южного моста — работы здесь начались в декабре. Впрочем, пострадали не только липы, но и, например, яблоня. Местные жители говорят, что весной она очень красиво цвела, и к ней даже приходили жители со всего Зиепниеккалнса, чтобы сфотографироваться.

Это только маленькая часть очистки территории для строительства проекта. Вырубают лес, кусты, под снос попали и десятки огородов. Житель Зиепниеккалнса Владимир пришел попрощаться со своим огородом: "Вот эти деревья, которые вырубили, надо было их выкопать и пересадить куда-то в другое место. Это уже, я считаю, по-варварски поступили. Так нельзя делать. Они тут лет 10-15, а то и больше. Липа — очень хорошее дерево. Взяли и срубили".

"Место строительства объекта — не только там, где сейчас проходят работы. Также будут построены инженерные коммуникации, переделаны существующие дороги. Вырубка деревьев была произведена там, где это было необходимо. Сейчас работы только начались, но понятно, что предстоят еще большие, масштабные работы", — сказал начальник управления дорожной инфраструктуры Рижской думы Андрей Уртанс.

На вопрос, почему нельзя было пересадить деревья, чиновник Рижской думы ответил так: "В рамках этого проекта довольно много деревьев будут посажены снова. Примерно 5 тысяч, не считая кустов и различных мелких растений. Те деревья, которые находятся на этой трассе, если их нельзя было сохранить, то, к сожалению, нельзя было".

В отличие от местных жителей, в Рижской думе не смогли ответить, сколько деревьев здесь уже спилили и будут ли спиливать еще.

4-я очередь Южного моста в Риге — крупная магистраль в Пардаугаве, которая пройдёт от Виенибас гатве до улицы Зиепниеккална, и отведет транспорт, в том числе грузовой, от жилых районов. Завершить строительные работы планируется к 2027 году.

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