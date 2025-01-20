Ринкевич: после вступления Трампа в должность предстоит решать серьезные дилеммы

После вступления Дональда Трампа в должность президента США придется решать серьезные дилеммы, признал в интервью программе "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении (LTV) президент Латвии Эдгар Ринкевич.

По его словам, до сих пор сотрудничество с Соединенными Штатами было очень хорошим и стабильным, независимо от того, представитель какой партии был в Белом доме. Ринкевич уверен, что это сотрудничество продолжится.

В то же время предстоит очень серьезная работа над многими вопросами. Каждый раз, когда в должность вступает новый президент США, необходимы постоянные дипломатические усилия, чтобы напомнить о важных для нас вещах, сказал Ринкевич.

Во-вторых, предстоит решать довольно серьезные дилеммы, сказал президент. Например, ожидается, что США выйдут из Парижского соглашения по климату. Без США многие цели соглашения не будут достигнуты.

Предвидятся и возможные тарифы для экономики Европейского союза (ЕС), которые затронут и нас, сказал президент Латвии.

В то же время будет стоять вопрос о расходах на оборону. По его мнению, Латвии следует подумать о выделении на оборону 4 % внутреннего валового продукта (ВВП). "Я, конечно, вижу, что наши нынешние потребности, по крайней мере, как мне сообщили, превышают 4 % ВВП", - сказал он, признав, что Латвия могла бы быть ближе к 5 %. Правительство работает над этим вопросом. В феврале вопрос будет обсуждаться на Совете национальной безопасности.

Ринкевича немного пугает, что не все европейские союзники видят это именно так. "Это будет еще одна ситуация", - прокомментировал президент.

Он резюмировал, что этот год будет довольно неопределенным и неспокойным. Латвийской дипломатии и политикам как в Балтии, так и в Европе придется приложить немало усилий, чтобы построить разумные отношения. "Но многое изменится", - добавил он.

Как сообщалось, в понедельник в Вашингтоне состоится инаугурация Трампа в качестве президента США.

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