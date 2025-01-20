Собаки и домашний скот все больше страдают от нападений волков; министерство призывает пересмотреть условия охоты

За последние пять лет количество нападений волков на домашний скот и собак, зарегистрированных и проверенных Государственной службой леса (ГСЛ), значительно возросло. Фактическое число нападений волков, вероятно, выше, так как некоторые люди не сообщают о нападениях волков в ГСЛ, сообщили порталу Delfi в Министерстве земледелия, которое призывает пересмотреть условия охоты на волков.

От нападений волков страдают в основном овцы, но также регулярно поступает информация о пострадавших собаках, козах и крупном рогатом скоте, а также о нападениях на оленей. В 2020 году пострадали 115 домашних животных (убиты, ранены, пропали), в 2021 году - 182, в 2022 году - 497, в 2023 году - 597, а в 2024 году - 336. В Латвии, согласно Закону о защите видов и биотопов, компансация за нанесенный волками ущерб не выплачивается, поскольку волки относятся к видам животных, на которых разрешена охота.

Для уменьшения наносимого волками ущерба Минземледелия призывает Министерство умного управления и регионального развития (VARAM) включить в план сохранения вида волка (Canis lupus) проведенное Латвийским государственным исследовательским лесным институтом Silava в 2024 году исследование "Использование исследований, предусмотренных планом сохранения вида серого волка "Canis lupus", при разработке адаптивной системы защиты и управления" и внести такие изменения в условия охоты на волков, которые предложили бы подходящую систему управления популяцией волков, обеспечив при этом соблюдение международных правовых обязательств и основных требований плана защиты вида.

Согласно разработанным правилам о перечне особо охранияемых видов и ограниченно используемом списке особо охраняемых видов, охота на волков разрешена в исключительных случаях в соответствии с планом сохранения популяции серых волков, разработанного институтом Silava и утвержденным Министерством охраны окружающей среды и регионального развития.

На данный момент в Латвии разрешено охотиться не более чем на 300 волков в год. В течение последних трех охотничьих сезонов ГСЛ установила максимальное количество в 300 волков, которое было полностью соблюдено. В охотничьем сезоне 2024/2025 максимально допустимое количество волков, на которых разрешено охотиться, также будет соблюдено, и у ГСЛ нет правовых оснований для ее увеличения, заявили в Минземледелия.

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