На Баласта дамбис установлен знак ограничения скорости до 30 км/ч. Водители жалуются, что его не видно

На Баласта дамбис недавно был установлен новый дорожный знак, сообщающий, что ограничение скорости здесь теперь не 50 км/ч, а только 30 км/ч. Однако знак установлен практически на повороте, и водителям трудно его заметить, сообщает телепередача "Зебра". Более того, этой ситуацией ловко пользуется Рижская дума: в конце улицы стоит нетрафарированный автомобиль полиции, чтобы фиксировать нарушителей скорости и выписывать им штрафы.

По данным "Зебры", она получила множество жалоб от своих зрителей, которые получили штраф за то, что ехали со скоростью от 44 до 52 км/ч, не заметив новый знак.

Ведущий передачи Паулс Тимротс отправился на Баласта дамбис и тоже заметил, что новый знак был установлен в окружении ветвей деревьев, а в день съемок еще был покрыт снегом.

Кроме того, этот поворот - не просто смена направления, а перекресток: водителям приходится убеждаться, что с соседней улицы никто не едет, что также снижает вероятность того, что они заметят новый дорожный знак, установленный на повороте.

То, что новый знак трудно разглядеть, - лишь одна сторона медали. "Баласта дамбис - самая широкая и пустая улица в Пардаугаве, здесь нет ничего - ни машин, ни пешеходов, ни жилых домов, ни школ. Самая пустая полоса дороги, которую только можно представить на левом берегу Даугавы. Ничто не указывает на то, что здесь есть хоть какая-то причина ехать со скоростью всего 30 км/ч", - делится своими наблюдениями Тимротс.

"Вся эта история с многочисленными штрафами, информацию о которых нам присылают, напоминает мне времена, когда появились первые передвижные фоторадары, которыми управляла частная компания. И, конечно, для частной компании это бизнес и прибыль, поэтому их устанавливали в тех местах, где можно было сделать больше "снимков". А теперь, похоже, и Рижское самоуправление поддалось на меры частного бизнеса и придумало - если можно, давайте фотографировать там, где можно, а не там, где надо", - заявил ведущий передачи.

"Кто сказал, что кто-то на этой улице хотел, чтобы мы ехали со скоростью 30 км/ч? Ничто в дизайне улицы не говорит об этом! Покажите мне наглядно - нарисуйте горизонтальную дорожную разметку, что здесь действует ограничение скорости 30 км/ч, сузьте эту дорогу, сделайте на ней несколько поворотов с цветочными горшками, но не дурите людей!", - порекомендовал Тимротс.

"К сожалению, это не единственное место в Риге, где муниципалитет в последнее время стал довольно жадным. Во всех местах, где меняется ограничение скорости - на Южном мосту, на Восточной магистрали, на улице Малиена возле детского сада, когда там нет детей, - стоит нетрафарированная машина муниципальной полиции и фотографирует. Сейчас таких мест много, поэтому будем разумными, смотрим и требуем от самоуправления спроектировать улицы так, чтобы мы могли понять, с какой скоростью мы должны ехать", - резюмировал Тимротс.

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В Департаменте внешнего пространства и мобильности Рижской думы отметили, что изменения действуют на этом участке дороги уже семь месяцев. Изменения в организации движения на Баласта дамбис от улицы Кришьяня Валдемара до улицы Даугавгривас были введены в начале июня 2024 года.

"Изменения, снижающие максимальную скорость до 30 км/ч, были введены в связи с тем, что на проезжей части улицы были организованы велосипедные дорожки, что привело к сужению проезжей части. Ограничение скорости было введено для безопасности водителей и пассажиров, учитывая не только сужение проезжей части, но и наличие парковочных мест на ней. Кроме того, возле зданием на Баласта дамбис 15 находится незаметный поворот с соединением с прилегающими территориями", - пояснили порталу Delfi в Рижской думе.

"На участке Баласта дамбис от улицы Кришьяня Валдемара до Ранькя дамбис установлены шесть дорожных знаков 30 км/ч - два в конце и начале улицы и четыре повторяются в середине улицы", - отметили в самоуправлении.

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