Банк развития Совета Европы выделил 15 млн евро для третьей очереди Академического центра ЛУ

Банк развития Совета Европы и Латвийский университет (ЛУ) на прошлой неделе подписали договор о кредите в размере 15 млн евро для реализации третьей очереди Академического центра ЛУ в Риге, сообщили агентству LETA в вузе.

Кредит предназначен для строительства новых объектов, развития инфраструктуры для здоровья и спорта.

Инфраструктура здравоохранения предназначена для оказания комплексных услуг, включая первичную помощь, вторичную помощь и реабилитацию. Здесь также будет располагаться Центр наук о спорте. Спортивная инфраструктура будет включать в себя многоцелевые трансформируемые залы для занятий различными видами спорта, бассейн и тренажерный зал. Эти объекты будут доступны не только студентам и сотрудникам ЛУ, но и широкой общественности.

Как сообщалось, в конце прошлого года ЛУ подписал договор с Европейским инвестиционным банком о финансирование в размере 25 млн евро для третьей очереди развития Академического центра.

Цель проекта - построить два новых объекта - Дом здоровья и Дом спорта, объединить большую часть деятельности университета в одном городке и обеспечить современные условия для студентов и исследователей.

В Доме здоровья будут располагаться учебные и исследовательские помещения для медицинского, биологического, физического и химического факультетов университета, а также поликлиника.

Новые здания будут соответствовать самым высоким стандартам энергоэффективности.

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