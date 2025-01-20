Суд первой инстанции признал законным отстранение экс-мэра Резекне Барташевича от должности

Административный окружной суд в понедельник, 20 января, отклонил иск бывшего председателя Резекненской думы Александра Барташевича (Kopā Latvijai) о признании его отстранения от должности незаконным, сообщает агентство LETA.

Обжалуя распоряжение министра смарт-управления и регионального развития Инги Берзини ("Новое Единство") от 2 ноября 2023 года, заявитель просил суд оценить, обоснована ли ответственность, возложенная на него за коллективные решения думы, принятые депутатами в рамках выражения политической воли.

Кроме того, заявитель оспаривал выводы министра о том, что Резекненская городская дума и ее председатель нарушили законодательство, не предусмотрев в бюджете самоуправления на 2023 год необходимые расходы, реализуя проекты без финансового обеспечения и не предоставляя министерству информацию.

Суд признал обоснованным вывод, сделанный в распоряжении, о том, что при принятии и исполнении бюджета Резекненского самоуправления на 2023 год были нарушены нормы закона "О бюджетах самоуправлений" и Закона "О бюджете и финансовом управлении".

Суд подтвердил компетенцию министра проверять решения самоуправления в бюджетной сфере, если речь идет о выполнении требований, четко предусмотренных внешними нормативными актами.

В данном случае нарушение закона было установлено, так как на утверждение в думу был вынесен и принят бюджет самоуправления на 2023 год, в котором не были предусмотрены средства на оплату труда и расходы на отопление на полный бюджетный год. Суд указал, что нормы права предусматривают ответственность председателя думы как руководителя учреждения за законность работы самоуправления.

Суд также признал обоснованным нарушение правовых норм в ситуации, когда заявитель в сентябре 2022 года единолично, без участия думы и финансового управления, подписал договор с SIA Arčers о продолжении строительных работ, взяв на себя обязательства для реализации проекта "Создание Резекненского рекреационного центра для развития туризма".

В то же время суд признал несколько указанных в распоряжении нарушений недоказанными. Суд отметил, что Европейская хартия местных самоуправлений не предусматривает компетенцию надзорного органа проверять целесообразность решений самоуправления, подчеркивая, что контроль целесообразности возможен только в рамках задач, делегированных государством.

Суд счел, что границы такого контроля были нарушены, когда министр в распоряжении указал, что самоуправление не имело права начинать реализацию проекта по реконструкции дошкольного образовательного учреждения Rotaļa.

Решение Административного окружного суда еще не вступило в законную силу, участники процесса могут его обжаловать в Административном апелляционном суде.

Ранее сообщалось, что Барташевич обжаловал в суде распоряжение министра регионального развития Инги Берзини от 2 ноября 2023 года.

Барташевич оценивал свое отстранение как часть крупной политической кампании, направленной против Резекненского самоуправления и лично против него лично.

Тем временем в министерстве пояснили, что председатель Резекненской думы был отстранен за серьезные и систематические нарушения в управлении думой и организации исполнения бюджета самоуправления. Соответствующие нарушения, а также предоставление недостоверной, неполной и не основанной на фактах информации о финансовом состоянии самоуправления и подготовке и исполнении бюджета, свидетельствуют о неспособности председателя думы выполнять свои обязанности, указала министр.

В разработке бюджета Резекненского самоуправления на 2023 год были допущены многочисленные нарушения, как установлено в ходе ревизии, проведённой Государственным контролем (VK), которая оценивала соответствие действий самоуправления в бюджетной и финансовой сфере нормативным актам.

Государственный контроль дал отрицательное заключение, назвав основными причинами недостаточную оценку текущей ситуации, зависимость от доступности финансирования и раздробленность процессов бюджетного управления и бухгалтерского учёта.

Ревизия установила, что, несмотря на доступную информацию о нехватке бюджетных средств по нескольким позициям, контрольная цифра бюджетных расходов, установленная на уровне 2022 года, была дополнительно снижена на 8%.

В результате бюджет на 2023 год был вынесен на утверждение и принят без учета расходов и ресурсов для их покрытия, по меньшей мере, на три месяца, что означает неучтенные 8,68 млн евро.

Ревизия также выявила серьёзные недостатки в процессах исполнения и контроля бюджета, включая подготовку и утверждение изменений в бюджет. Например, несмотря на неоднократные указания Министерства финансов о невозможности получения новых займов, а также приостановку Центральным агентством финансов и договоров финансирования нескольких проектов, поддерживаемых структурными фондами ЕС, на сумму не менее трех миллионов евро, ни Бюджетная управленческая группа, ни Финансовый комитет, ни дума не скорректировали бюджет на 7,77 млн евро, исходя из ранее запланированных, но не полученных займов. В результате реальное финансовое положение оказалось не отражено.

Резекненская городская дума была распущена, городом до очередных муниципальных выборов управляет временная администрация, назначенная Сеймом. Партия Kopā Latvijai Александра Барташевича стартует на выборах в Резекне совместно с оппозиционной партией Айнара Шлесерса "Латвия на первом месте".

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