Ремонт лифтов и дворов, паром между Болдераей и Вецмилгрависом. Оппозиция Рижской думы подала поправки к бюджету

Оппозиционные партии Рижской думы подали предложения по бюджету столичного самоуправления на 2025 год на несколько миллионов евро. В среду, 22 января, Рижская дума собирается рассмотреть и принять городской бюджет на этот год. Это последний бюджет думы этого созыва, муниципальные выборы состоятся 7 июня.

Как сообщили агентству LETA депутаты фракции "Согласия", они призывают возобновить программу ремонта внутренних кварталов и ввести новую программу ремонта и обновления лифтов.

"Согласие" отмечает, что у многих жилых домов в Риге регулярно возникают проблемы с техническим состоянием и работой лифтов. Особенно остро этот вопрос стоит потому, что в домах советской постройки установлены лифты белорусского производства, запчасти для которых невозможно приобрести из-за санкций.

В Риге насчитывается более 1000 лифтов в многоквартирных домах. Замена одного лифта стоит от 50 000 до 100 000 евро.

Фракция "Согласия" предлагает начать новую программу ремонта лифтов, выделив на нее в 2025 году 1 млн евро.

Также "Согласие" предлагает выделить 2 млн евро на программу ремонта внутренних кварталов, увеличить пособие по рождению ребенка до 1000 евро и создать специальную программу "Будущее Риги", введя единовременное семейное пособие по рождению ребенка в размере 10 000 евро, которое семья могла бы использовать для первого взноса при покупке жилья или для оплаты образования ребенка.

Также "Согласие" предлагает предусмотреть в бюджете возобновление бесплатного питания для школьников, пособия для неработающих пенсионеров на оплату лекарств в размере 100 евро в триместр, а также начать новую пилотную программу поддержки молодых семей, которые не квалифицируются на поддержку финансового учреждения "Altum" для покупки жилья.

"Прогрессивные" подали предложения по приведению в порядок тротуаров, устройству убежищ, возобновлению рейсов общественного транспорта по ночам и др.

Как указывает партия, в Риге имеется 275 пешеходных переходов, которые не соответствуют стандартам безопасности, а в 63 местах нужно построить новые переходы, тогда как в столичном бюджете средств на эти цели не предусмотрено.

Партия также считает, что в этом году в Риге необходимо оборудовать десять новых полос для общественного транспорта.

"Прогрессивные" также предлагают повысить зарплату водителям общественного транспорта на 11%, чтобы привлечь новых работников и повысить частоту рейсов.

Фракция также предлагает открыть паромное сообщение между Вецмилгрависом и Болдераей, так как в настоящее время дорога из одного микрорайона в другой занимает более часа.

"Прогрессивные" выдвинули и ряд других инициатив, таких как восстановление паромной линии Рига-Стокгольм, поддержка ремонта жилья, доступность для молодежи образования по интересам, укрепление гражданской обороны и другие.

Бюджет самоуправления на этот год ранее одобрил думский комитет по финансовым и административным вопросам, а теперь его должна рассмотреть Рижская дума.

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