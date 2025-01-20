Компания Palami обещает устранить недостатки навесов общественных остановок Риги

Компания Palami заверила, что устранит недостатки, выявленные в ходе экспертизы навесов остановок общественного транспорта, изготовленных для Риги, стало известно агентству LETA в Рижской думе.

Независимая строительная экспертиза, заказанная Рижским самоуправлением, в ходе которой обнаружены несколько несоответствий, уже завершена.

Экспертизу проводила компания SIA AB Clausen Latvia. Эксперты оценивали документацию, проверяли соответствие навесов условиям договора и нормативным требованиям. Во время экспертизы специалисты посетили производство для проведения лабораторных испытаний сварных швов конструктивных элементов, цинкового покрытия и защитной краски.

В итоговом отчете экспертизы указаны несколько несоответствий стандартам и изначальному проекту. Были выявлены изменения в соединениях — вместо болтовых использованы сварные, причём обнаружены дефекты сварных швов, которые могут увеличить риск коррозии этих конструктивных узлов.

Эксперты также обратили внимание на расхождения в расчетах нагрузок. Они отличаются от исходных данных компании Palami по влиянию всех видов нагрузок на изгиб вертикальных конструкций, что может привести к увеличению воздействия на стеклянные элементы навесов остановок.

С результатами экспертизы был ознакомлен и компания Palami, которая пообещал устранить недостатки до 30 января.

Департамент городской среды и мобильности будет Рижской думы контролировать устранение дефектов. Установку навесов в городской среде начнут только после признания их соответствующими стандартам и безопасными.

Ранее сообщалось, что в Риге была приостановлена замена павильонов остановок общественного транспорта на новые, выполненные в едином дизайне, стоимостью в миллионы евро.

Согласно информации самоуправления, работы приостановлены из-за опасений относительно эксплуатационной безопасности конструкций, поэтому было принято решение заказать независимую экспертизу.

Компания Palami, со своей стороны, считает, что приостановка связана с недобросовестной конкуренцией, и утверждает, что навесы безопасны.

Планируется, что в Риге в ближайшие годы будет заменено большинство старых навесов остановок общественного транспорта на более удобные и современные. Рижская дума намерена благоустроить все остановки в административных границах города, установив 500 новых навесов.

На открытый конкурс по закупке навесов весной прошлого года подали заявки четыре претендента. Победителем была признана компания Palami, предложившая самые короткие сроки поставки и наиболее низкую стоимость.

В этом году в Риге планировалось установить около 180 навесов.

Разработка проектной документации для установки или замены павильонов в рамках первого этапа обошлась в 12 100 евро. Изготовление и установка павильонов оценивались примерно в 1 миллион евро.

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