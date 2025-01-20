Это не политик. Коалиция не назвала кандидата в президенты Банка Латвии, но обещала определиться на этой неделе

Если на этой неделе коалиция не назовет кандидата на должность главы Банка Латвии, главы парламентских фракций будут приглашены на беседы в Рижский замок, пригрозил в интервью "Утренней панораме" Латвийского телевидения президент Эдгар Ринкевич. У политиков есть еще несколько дней на то, чтобы определиться - переговоры идут в "очень позитивном направлении". Но в понедельник, 20 января, трем коалиционным партиям договориться об одном кандидате все же не удалось.

Обсуждение на финишной прямой

Политик от партии "Новое Единство" министр смарт-управления и регионального развития Инга Берзиня в понедельник после заседания коалиции заявила, что обсуждение находится "на финишной прямой", и кандидат будет назван на этой неделе.

Сопредседатель партии "Прогрессивные", руководитель парламентской фракции Андрис Шуваев отказался назвать имена кандидатов, которые рассматриваются. По его мнению, наиболее корректно будет отметить, что решение о кандидате коалиции будет принято на этой неделе.

"Любые другие комментарии на данный момент, возможно, вызвали бы дополнительные вопросы, что сейчас не нужно," — отметил Шуваев.

Министр экономики от Союза "зеленых" и крестьян (СЗК) Викторс Валайнис считает, что переговоры в коалиции проходят "в очень позитивном направлении". По его словам, партии сократили список до "очень узкого круга кандидатов".

По мнению Валайниса, среди коалиционных партнеров в значительной степени достигнуто единство в том, "как будет выстраиваться дальнейший процесс". В настоящее время ведутся "интенсивные переговоры" как между партиями, так и между партиями и отдельными кандидатами, добавил он.

Валайнис подчеркнул, что лица, близкие к политике, не рассматриваются на пост президента Банка Латвии. Ранее министр финансов Арвилс Ашераденс ("Новое Единство") неоднократно опровергал слухи о том, что у него могут быть подобные амбиции. Также в кулуарах называлась

кандидатура бывшего министра финансов, главы Финансово-бюджетной комиссии Сейма Яниса Рейрса ("Новое Единство") - также без подтверждений со стороны самого политика.

Ринкевич обещал вызвать политиков на ковер

Утром Эдгар Ринкевич в интервью Латвийского телевидению заявил, что ждет ясности по вопросу кандидата на должность президента Банка Латвии на этой неделе. Президент напомнил, что выбранная кандидатура должна будет получить доступ к государственной тайне, а это потребует времени.

"Если на этой неделе мы не услышим четких намеков, фактически одной фамилии, то, как бы мне это ни было неприятно, на следующей неделе в Рижский замок будут приглашены главы всех фракций, чтобы говорить о том, что делать дальше", - сказал Ринкевич.

Новых кандидатов на пост президента Банка Латвии можно выдвигать до 31 января.

Предыстория и упоминавшиеся кандидаты

21 декабря прошлого года закончился первый срок полномочий прежнего главы Центробанка Мартиньша Казакса. Однако Сейм не избрал нового президента Банка Латвии. До его назначения обязанности президента Банка Латвии исполняет заместитель президента банка Марис Калис.

В первом раунде на должность президента Банка Латвии были выдвинуты три кандидатуры: Мартиньша Казакс, председатель правления Финансового института развития Altum Рейнис Берзиньш и представитель оппозиционной партии "За стабильность" Павел Кузьмин. Однако в последний момент перед днём голосования коалиция приостановила процесс, договорившись попытаться выдвинуть одного, но другого кандидата. Проблема была в том, что Казакса поддерживали "Новое Единство" и "Прогрессивные", а Берзиньша - СЗК. Это дало повод для спекуляций о нестабильности правительства Эвики Силини ("Новое Единство").

Для второго раунда оппозиционный "Объединённый список" решил снова выдвинуть Казакса, ранее отклоненного как кандидата. Теперь они заявляют, что Казакс обладает всеми необходимыми навыками и качествами, а его избрание укрепит репутацию как Банка Латвии, так и государства, завершив "грязные политические игры" вокруг этой должности за последние месяцы.

На прошлой неделе Латвийское телевидение неофициально сообщило, что из 10 возможных кандидатов на эту должность наиболее серьезными являются глава Госказны Каспарс Аболиньш и приглашенный исследователь Института международной экономики Петерсона Элина Рыбакова.

Среди кандидатов также упоминается имя члена совета Банка Латвии Кристине Черная-Межмале.

Шансы нынешнего представителя Совета Банка Латвии Саниты Пургайле пересесть в кресло президента оцениваются как относительно низкие. Некоторые фракции также критикуют кандидатуру Улдиса Церпса, главы Ассоциации финансовой отрасли.

В свою очередь, нынешний руководитель Управления монетарной политики Банка Латвии Улдис Руткасте сам выдвинул свою кандидатуру, прислав депутатам электронное письмо.

Называлась и кандидатура главы Совета фискальной дисциплины Инны Штейнбуки, но она заявила, что не собирается претендовать на пост главы Центробанка.

Возможность того, что бывший президент центрального банка Мартинс Казакс, официально выдвинутый депутатами от оппозиционного "Объединенного списка", сможет вернуть свой пост, также считается маловероятной.

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