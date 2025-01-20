Рижский зоопарк не будет уничтожать свинок пекари, их переведут в филиал Cīruļi

Пекари - животные семейства свиных - обитающие в большем количестве в Рижском зоопарке, скорее всего, будут переведены в филиал зоопарка Cīruļi. Об этом сообщил специалист по исторической информации зоопарка Марис Лиелкалнс. Ранее начала распространяться информация, что стадо здоровых ошейниковых пекари планируют подвергнуть эвтаназии.

Также продолжается поиск новых мест для содержания пекари в других профессиональных зоопарках.

Ранее издание 360 Ziņas сообщило, что сотрудники Рижского зоопарка анонимно пожаловались, что стадо пекарей планируют ликвидировать. "Планируется забить всё стадо ошейниковых пекари – всего более 20 животных. Эти животные абсолютно здоровы и могут прожить ещё долго. Руководство зоопарка планирует избавиться от них в связи со строительством новой экспозиции "Гималаи". В зоопарке достаточно свободного места, чтобы разместить этих животных, но руководство решило их уничтожить", - якобы рассказали анонимно сотрудники зоопарка.

Руководство Рижского зоопарка теперь признает, что из-за реконструкции в учреждении происходят изменения. Чтобы подготовить строительную площадку для разнообразной экспозиции "Гималаи", в конце прошлого года была закрыта территория, необходимая для строительства. Жившие там венгерские степные коровы и яки были переведены в филиал зоопарка Cīruļi, а киангам нашлись

новые вольеры в самом Рижском зоопарке.

Скоро в филиал будут переведены карликовые ослы, а позже, скорее всего, к ним присоединится стадо ошейниковых пекари с ошейниками, обещает руководство зоопарка.

Прежде чем это произойдет, для животных из теплых регионов и Северной, и Южной Америки в Cīruļi необходимо создать подходящие условия — теплое укрытие на случай неблагоприятной погоды, безопасные ограждения, которые позволят сотрудникам спокойно работать и исключат прямой контакт посетителей с этими на вид милыми, но довольно агрессивными копытными.

Параллельно специалисты зоопарка активно предлагают пекари другим профессиональным зоопаркам, однако спроса на животных этого вида практически нет.

Как пояснили в зоопарке, информация о том, что всех пекари планируют усыпить, не является окончательным решением Рижского зоопарка, а лишь одним из четырех рассматриваемых вариантов действий.

Эвтаназия животных используется и в некоторых ведущих зоопарках мира, если это помогает сохранить здоровье популяции или перераспределить финансовые и другие ресурсы на виды, которые больше нуждаются в помощи человека для сохранения.

В Рижском зоопарке содержится стадо из 28 пекари. В природе этот широко распространённый вид обитает в Северной Америке — от южных штатов США до северной части Аргентины в Южной Америке. Хотя эти родственники свиней активны даже зимой и находятся в уличных вольерах, им требуется отапливаемое укрытие, где они могут спрятаться при необходимости.

Средняя продолжительность жизни этих животных в дикой природе составляет около семи лет, максимальная — до 15 лет. Однако в неволе они могут жить до 24 лет и даже дольше.

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