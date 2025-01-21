Из-за гололеда затруднено движение по главным и региональным дорогам Латвии

Утром во вторник, 21 января, во многих частях Латвии из-за гололеда затруднено движение по главным и региональным дорогам страны, сообщили порталу Delfi в Latvijas Valsts ceļi (LVC).

Скользкие участки дорог посыпаются противоскользящими материалами.

Для улучшения условий движения в работах по содержанию дорог задействованы 54 единицы зимней служебной техники.

На главных дорогах движение затруднено:

на участке Даугавпилсского шоссе (A6) от Пиекални до Патерниеки;

на участке Лиепайского шоссе (A9) от перекрестка Апшупе до Аннениеки;

на участке Вентспилсского шоссе (A10) от Стразде до Вентспилса;

на участке Резекненского шоссе (A12) от Екабпилса до Варакляны;

на участке дороги граница с Россией (Гребнева) – Резекне – Даугавпилс – граница с Литвой (Медуми) (A13) от Шпоги до Медуми;

на всей протяженности Даугавпилсской окружной дороги (A14);

на участке дороги Тинужи–Кокнесе от поворота на Скривери до Персе.

На региональных дорогах движение затруднено в окрестностях Вентспилса, Талси, Тукумса, Добеле, Огре, Айзкраукле, Екабпилса, Даугавпилса и Краславы.

Водителей призывают учитывать погодные условия при планировании поездок, выделять дополнительное время на дорогу, выбирать скорость, соответствующую состоянию дорожного покрытия, а также соблюдать безопасную дистанцию.

Актуальную информацию о дорожных условиях на государственной дорожной сети можно найти на карте на сайте LVC.

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