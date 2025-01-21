Из-за гололеда затруднено движение по главным и региональным дорогам Латвии

Утром во вторник, 21 января, во многих частях Латвии из-за гололеда затруднено движение по главным и региональным дорогам страны, сообщили порталу Delfi в Latvijas Valsts ceļi (LVC).
Скользкие участки дорог посыпаются противоскользящими материалами.
Для улучшения условий движения в работах по содержанию дорог задействованы 54 единицы зимней служебной техники.
На главных дорогах движение затруднено:
на участке Даугавпилсского шоссе (A6) от Пиекални до Патерниеки;
на участке Лиепайского шоссе (A9) от перекрестка Апшупе до Аннениеки;
на участке Вентспилсского шоссе (A10) от Стразде до Вентспилса;
на участке Резекненского шоссе (A12) от Екабпилса до Варакляны;
на участке дороги граница с Россией (Гребнева) – Резекне – Даугавпилс – граница с Литвой (Медуми) (A13) от Шпоги до Медуми;
на всей протяженности Даугавпилсской окружной дороги (A14);
на участке дороги Тинужи–Кокнесе от поворота на Скривери до Персе.
На региональных дорогах движение затруднено в окрестностях Вентспилса, Талси, Тукумса, Добеле, Огре, Айзкраукле, Екабпилса, Даугавпилса и Краславы.
Водителей призывают учитывать погодные условия при планировании поездок, выделять дополнительное время на дорогу, выбирать скорость, соответствующую состоянию дорожного покрытия, а также соблюдать безопасную дистанцию.
Актуальную информацию о дорожных условиях на государственной дорожной сети можно найти на карте на сайте LVC.