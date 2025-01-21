"Новое Единство" подало законопроект c запретом на покупку в Латвии недвижимости гражданами России и Беларуси

Парламентская фракция премьерского "Нового Единства" подала на рассмотрение в Сейм законопроект, ограничивающий сделки, угрожающие национальной безопасности. Он предусматривает введение запрета на приобретение недвижимости в Латвии гражданам России и Беларуси, а также юридическим лицам, которые находятся во владении таких граждан. Цель законопроекта — не допустить вредную и опасную с точки зрения государственных интересов деятельность, а также не позволить обходить санкции.

Законопроект касается как непосредственно граждан стран-агрессоров, так и юридических образованиям, созданных в России и Беларуси, а также тех, чьи реальные бенефициары — граждане этих государств. Ограничения не будут распространяться на тех лиц, которые получили статус постоянного жителя Европейского союза или разрешение на постоянное пребывание в Латвии в соответствии с требованиями Закона "Об иммиграции".

"В последние годы мы целенаправленно работаем, чтобы укрепить безопасность и государственный суверенитет Латвии, ограничивая возможности России и Беларуси реализовывать свои внешнеполитические цели в Латвии или организовывать мероприятия влияния и гибридные атаки. Этот законопроект — еще один шаг, чтобы обеспечить защиту от возможных рисков", — заявил глава фракции "Нового Единства" в Сейме Эдмундс Юревицс.

Законопроект был разработан в сотрудничестве с Министерством юстиции и Министерством иностранных дел.

"В условиях гибридной войны, чтобы защитить демократическое правовое государство и укрепить безопасность нашей страны, необходимо включить в правовое регулирование нужные инструменты. Мы действуем превентивно, чтобы исключить любые возможности вмешательства России и Беларуси в наши внутренние дела", — пояснила парламентский секретарь Министерства юстиции Лаума Паэгкална.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !