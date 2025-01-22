Депутат Сейма от Нацобъединения хочет установить требования к знанию госязыка таксистами из Украины

Депутат Сейма Эдвинс Шноре, представляющий оппозиционное Национальное объединение, подал поправку к Закону "О поддержке гражданских жителей Украины", предусматривающую, что к украинцам, которые хотят зарегистрироваться как водители такси, нужно в дальнейшем выдвигать требования о владении латышским языком.

Сейчас закон устанавливает, что для регистрации граждан Украины в реестре водителей такси, который ведет Дирекция автотранспорта, как лиц, имеющих право управлять транспортным средством для коммерческих перевозок пассажиров на такси или легковом автомобиле, не предъявляются требования о знании госязыка, а также не требуется подтверждение отсутствия запрета на управление транспортным средством, если водительское удостоверение выдано за границей.

Депутат предлагает установить, что в будущем требования о знании государственного языка будут предъявляться и к гражданам Украины.

Также Шноре предлагает предусмотреть, что работодатели смогут нанимать граждан Украины без знания государственного языка только , если они находятся в Латвии менее трех лет. Одновременно депутат отмечает, что такая занятость возможна, пока незнание языка не препятствует выполнению трудовых обязанностей.

Сейчас закон разрешает работодателям нанимать граждан Украины без знания государственного языка до тех пор, пока это не мешает выполнению их трудовых обязанностей.

Первоначально разработанные Министерством образования и науки поправки также предусматривают, что несовершеннолетние граждане Украины, которые запрашивают статус временной защиты, должны будут очно получать основное образование в Латвии. Это обеспечит им лучшие возможности для изучения латышского языка и интеграции в общество, начиная с подготовки детей в возрасте пяти и шести лет и до уровня среднего образования, аргументирует министерство. Одновременно дети и подростки смогут продолжать образование дистанционно на Украине.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !