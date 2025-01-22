В Зиепниеккалнсе введены длительные ограничения движения на время строительства 4-го этапа Южного моста

Во время строительных работ четвертого этапа Южного моста в Зиепниеккалнсе введены длительные ограничения движения, сообщили агентству LETA в Отделе внешних коммуникаций Рижской думы.

Ограничения движения введены на участке улицы Зиепниеккална от улицы Калету до границы административной территории Риги. Эти ограничения планируется сохранить до 30 мая.

Движение транспорта ограничено на участке Виенибас гатве от улицы Озолциема до улицы Тирайнес, а также на перекрестке Виенибас гатве и улицы Тирайнес. Предполагается, что данные ограничения будут действовать не дольше чем до 1 апреля.

До 31 мая также будут действовать ограничения на движение транспорта на участке улицы Валдекю от дома №61 до дома №75 и на участке улицы Озолциема от дома №32 к-1 до улицы Лиесмас.

Кроме того, в указанный период будет закрыто движение пешеходов на улице Озолциема перед перекрестком с улицей Валдекю и на участке улицы Валдекю от дома №65 до перекрестка с улицей Озолциема.

Как сообщалось ранее, в Риге начались строительные работы четвертого этапа Южного моста, стоимость которых составляет 122,7 миллиона евро. Завершение работ планируется в 2027 году.

Проект "Строительство Яня Чакстес гатве" разделен на два этапа. На первом этапе будет реализовано строительство Яня Чакстес гатве

от улицы Валдекю до улицы Зиепниеккална, а на втором этапе – от Виенибас гатве до улицы Валдекю.

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