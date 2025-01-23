Представьте себе оргазм и красные перчатки. Как невролог Вишкерс "лечил" своих пациенток

Женщины ходили к неврологу, но вместо консультации подвергались попыткам сексуального гипноза. Когда несколько из них пожаловались в ответственные органы, выяснилось, что жалобы на Леонида Вишкерса поступали и раньше. Теперь Инспекция здоровья впервые в своей истории временно запретила врачу работать. Полиция продолжает думать. Врач все отрицает.

Автор этой статьи - журналист балтийского центра журналистских расследований Re:Baltica Ольга Драгилева. Оригинал здесь. Перевод на русский - Каролина Гансовская, Delfi.

"Ты возбуждена на 50, 60, 100!"

У Александры (имя изменено) регулярно болела голова, поэтому семейный врач направил ее к неврологу. Самая быстрая запись была в октябре прошлого года в поликлинике VCA Ķekava к Леониду Вишкерсу.

Александра раньше не встречалась с этим врачом. Женщина рассказывает, что, поверхностно выслушав жалобы, невролог предложил ей лечь на кушетку. "Прохрустел" спину, спрашивая, нет ли у нее кого-то дома, кто мог бы это сделать. Затем велел встать и закрыть глаза. Одну руку положил ей на лоб, другую — на спину. Круговыми движениями начал массировать лоб и спину.

"Говоря медитативным голосом, он ловко запрокинул мою голову (..) Говорил, чтобы я представила, что иду через тоннель, стою у моря, светит солнце. Мою спину натирают маслом, и оно впитывается под теплыми лучами. Я начала чувствовать его зловонное дыхание на своем лице и почувствовала, что он все ближе и ближе. (..) Я наивно верила, что это действительно был какой-то врачебный метод. Он говорил мягким, спокойным, поставленным голосом: "Расслабься, ты на солнце, смазана маслом, ты возбуждена на 50, 60, на 100!"", — вспоминает Александра.

Александре показалось, что у врача в этот момент была эрекция.

Ей этого было достаточно. Пациентка сказала, что ей некомфортно. Врач спросил: "Почему?".

Женщина села на стул, а доктор продолжил говорить. "Якобы мне нужно снять стресс, расслабиться. Лучше всего, выйдя из душа, лечь голой в постель. Практиковать это каждый вечер. Что какой-то сильный мужчина должен "прохрустеть" мне спину, прикоснуться ко мне. Он говорил о космических воздействиях, астрологии, прошлых жизнях, как их оценить. Что события вокруг нас уже записаны в космосе, что мы не можем на них повлиять. Что ковид был способом, которым Земля избавлялась от людей, потому что она чувствовала их переизбыток."

Александра объясняет, что в произошедшем она узнала элементы гипноза и была в шоке, так как врач не спрашивал ее согласия.

В конце Вишкерc распечатал направление на магнитно-резонансную томографию, и Александра ушла. "Мне хотелось блевать от отвращения — от себя, от него. Я чувствовала себя изнасилованной", — рассказывает она.

Еще семь женщин

Позже, изучив информацию в интернете, Александра поняла, что ее случай не уникален. Центр Re:Baltica убедился, что на портале sudzibas.lv и в группах на Facebook можно найти аналогичные отзывы. Время от времени женщины пишут, что лучше избегать этого невролога. Они описывают, что пережили "что-то похожее на гипноз" и "массаж для взрослых".

Fоtо: Re:Baltica

Пять из бывших пациенток Вишкерса откликнулись на приглашение Re:Baltica рассказать о своем опыте. Две знали еще одну пациентку. Вместе с Александрой – восемь человек. Две из них в прошлом году обратились в органы с просьбой расследовать случившееся — в Латвийскую ассоциацию врачей, Инспекцию здоровья и полицию.

Этот случай очень похож на дело иммунолога Евгения Никифоренко, раскрытое когда-то Re:Baltica вместе с общественными медиа. Разница лишь в том, что Никифоренко прикасался к гениталиям пациенток. Остальное очень похоже.

Сексуальные домогательства не означают только изнасилование. Вишкерс домогался женщин словами и нежелательными прикосновениями, используя свой статус и их доверие. Пациентки часто не знают, что неврологи могут или не могут делать. Домогательства и использование статуса врача происходили долго — в случае Вишкерса свидетельства пациенток охватывают как минимум шесть лет.

Как и в случае с Никифоренко, Re:Baltica считает свидетельства женщин достоверными, потому что они чрезвычайно похожи, а сами женщины в основном не знакомы друг с другом. Re:Baltica кратко пересказывает эти свидетельства, чтобы читатели могли убедиться в этом сами.

Анна. "Он терся и громко шептал: "Сейчас ты кончишь!"" Анна (имя изменено) давно знала Вишкерса и считала его близким другом. Поэтому, когда начались проблемы со спиной, она пошла к нему за помощью. Пару лет все было нормально, пока однажды во время визита врач не попросил ее закрыть глаза и представить, что она надевает красные перчатки и намазывает себя медом. Она подумала — окей, это недоразумение. Последний визит был осенью позапрошлого года. На консультации Анна спросила врача о каком-то своем симптоме. Его ответ заставил ее поверить, что у нее может быть амиотрофический латеральный склероз (АЛС) — неизлечимая смертельная болезнь. Анне показалось, что земля уходит из-под ног. Она уже представляла себя неспособной двигаться, говорить и есть. Что не увидит, как выйдет замуж ее дочь. Она начала панически думать о том, где взять деньги на паллиативное лечение. На следующем визите Анна в оцепенении выполняла все, что велел врач, даже не думая. Врач велел встать и закрыть глаза. Затем попросил вспомнить "самую приятную эмоцию", усиливать ее, говорил о путешествиях во времени — сначала в детство, а потом в прошлые века. Представить одежду, которую она носила бы в тот момент. "Он сказал: "Твои груди были такими же, как сейчас". Мне показалось, что я ослышалась. Потом он начал массировать меня вдоль позвоночника, вокруг груди. Казалось, он пытается меня сексуально возбудить", — говорит она. Кто-то постучал в дверь кабинета, Вишкерс на цыпочках подошел, выключил свет, вернулся к пациентке и продолжил: "Я тебя исцеляю, посылаю лучи любви в твое тело, ты выздоравливаешь". Он притянул Анну к себе и стал тереть ее вверх и вниз вдоль своего тела и громко шептал в ухо: "Ты сейчас кончишь! Ты сейчас кончишь!". Когда он губами обхватил ее ухо, Анна потребовала прекратить. Вишкерс продолжал об нее тереться, стонал, вспотел. Когда он отпустил Анну, она спросила, почему он так поступил. "Он сказал, что когда-то я ему нравилась, но теперь, конечно, я уже не такая привлекательная." Женщина почувствовала оцепенение, потому что, во-первых, считала врача другом. Во-вторых, боялась, что если у нее действительно есть эта страшная болезнь, ей понадобится помощь врача. И хотя прошло уже больше года, Анна думает о случившемся почти каждый день и чувствует себя изнасилованной. Через какое-то время Анна узнала, что у нее нет АЛС.

Заявления — в долгий ящик

Большинство женщин, с которыми общался центр Re:Baltica, не рассказывали о пережитом в кабинете невролога, потому что хотели поскорее забыть о случившемся. Однако две — Анна и Александра — обратились в ответственные учреждения.

Как выяснилось, о методах Вишкерса знали, но никто его не остановил. Еще до женщин, с которыми общался центр Re:Baltica, Инспекция здоровья (VI) получила две другие жалобы на Вишкерса.

Первая — в 2020 году. Ее содержание очень похоже на инциденты, о которых рассказали женщины. Врач якобы велел закрыть глаза, касался лба, обнимал за талию и прижимал себя к пациентке, призывал вспомнить сексуальный опыт и испытать оргазм. Инспекторы поговорили с тогдашней начальницей Вишкерса, членом правления и совладельцем компании MFD Veselības grupa Галиной Мурачковской. Она объяснила, что с сотрудниками поговорили о нормах этики и на этом все (Мурачковская отказалась обсуждать это с Re:Baltica и охарактеризовала Вишкерса как хорошего врача и "нормального человека").

Диана. "Ложись в ванну и ласкай себя" У Дианы Черняковой в 2020 году был разрыв связок колена. Пациентка надеялась, что врач, которого ей порекомендовала родственница, поможет ей организовать операцию, оплачиваемую государством. Выслушав проблему, он попросил ее закрыть глаза и представить, что она лежит в ванной, ласкает себя, и боль уходит. Диана сказала, что не хочет лечиться с помощью медитации. Через некоторое время Вишкерс продолжил: "Представь, что ты сидишь в ванной, ты голая. Вода теплая... у тебя на руках красные перчатки. Ты гладишь себя," — рассказывает Диана. Она еще раз сказала, что хочет лечиться, а не медитировать. "А, хорошо, вы не хотите медитировать! Ладно, встаем!", — сказал врач. Пациентка подумала, что, наконец, начнется осмотр невролога. Но Вишкерс снова попросил ее закрыть глаза, вытянул ей руки и начал ее покачивать. "В какой-то момент он словно ударил меня по голове и сказал: "Спи, спи, спи!"". Диана в шоке открыла глаза. "Вы не хотите спать? Тогда я вам выпишу Dolmen". Диана рассказывает, что тогда не пожаловалась в ни одно учреждение: "Было много других вещей, о которых нужно было думать, да и я была моложе, не подумала".

Другая жалоба в Инспекцию поступила в 2022 году. Пациентка писала, что Вишкерс без согласия трогал ее спину и лоб, коснувшись лба губами, чтобы якобы разбудить ее из гипноза. Врач объяснил проверяющим, что занимается гипнозом, потому что считает, что это помогает.

После обеих жалоб Инспекция решила наказать врача, но не за прикосновения или призывы испытать оргазм, а за практику гипноза без сертификата. Штраф — 200 евро. Работодателям врача инспекция об этом не сообщила.

"Врач сказал: "Да, да, я согласен, у меня нет права на гипноз, и с тех пор я прекратил его использовать". (…) В какой-то степени мы доверяем. Какое-то доверие должно быть к этому медицинскому работнику", — объяснила мягкое наказание Re:Baltica руководитель департамента здравоохранения Инспекции здоровья Ивета Хирша.

Инспекция смотрит на свою задачу узко — она должна оценивать только лечение, а не все, что происходит в кабинете врача. За остальное отвечают другие учреждения. "Эта сексуальная тема (…) не в нашей компетенции", — считает Хирша.

Но это не обязательно так. Например, в Норвегии Совет по здравоохранению сообщил Re:Baltica, что учреждение рассматривает случаи сексуальных домогательств: "Если случай связан с сексуальными домогательствами или насилием, оценка оказания медицинской помощи не имеет значения".

После этого случая Инспекция направила информацию о возможных нарушениях этики в Латвийскую ассоциацию врачей (LĀB), но там не увидели проблемы в действиях врача. Также было направлено уведомление и полицию, но они отказались начать расследование, так как не увидели в действиях Вишкерса потенциального преступления. Вишкерс продолжил практиковать медицину.

Сандра. "Я снимаю с тебя трусики" Сандра (имя изменено) была у Вишкерса в 2023 году. Это был ее первый визит к неврологу, поэтому она не совсем понимала, что должно происходить. Врач попросил лечь на кушетку. "Он стал гладить мою спину и начал говорить: "Я нежно снимаю с тебя трусики, опускаюсь ниже". Он сказал, что нежно меня ласкает. Он продолжал гладить мою спину и так разговаривал. Я напряглась, была совершенно в замешательстве. И в шоке встала. Он понял, что я смутилась — и такой хи-хи, ха-ха (..). Это сильно на меня повлияло. Когда я вышла из кабинета, то была так расстроена, что забыла, в какую сторону вообще идти". После этого события Сандра больше не ходит к врачам-мужчинам. Она боится. О произошедшем женщина сразу рассказала своему семейному врачу, и та ответила, что слышала подобное о Вишкерсе не в первый раз и пообещала позвонить ему. Сандра больше никуда не жаловалась. "Время, нервы... А спина тогда сильно болела", — говорит женщина.

Ушел из MFD, остался в VCA

Невролог Вишкерс работал в учреждениях MFD Veselības grupa (и даже был главным врачом в Možums-1), в поликлиниках Veselības centru apvienība (VCA), в семейном центре И. Патурской, в Тукумской больнице и недолго в Национальном центре психического здоровья. Описанные Re:Baltica случаи произошли в различных поликлиниках MFD и VCA в Риге и Кекаве.

В конце 2022 года Вишкерс покинул сеть поликлиник MFD. Сам он объяснил это недостаточной зарплатой. Руководитель отдела персонала MFD Яна Бертуле-Гержова в разговоре с Re:Baltica заявила, что это произошло после жалоб пациентов, однако совладелица и председатель правления группы компаний Наталья Точиленко утверждает, что уход был по взаимному согласию. "Всегда бывают обвинения в адрес каждого медработника", — добавила она.

После этого Вишкерс начал работать в поликлиниках VCA. Анна рассказала, что осенью 2023 года она пожаловалась директору VCA Dole на действия врача, но результата не получила. В прошлом году после интереса Инспекции здоровья руководство VCA проверило работу врача. Представитель учреждения пояснил, что нет доказательств того, что врач обследует пациентов с нарушением руководящих принципов своей специальности, поэтому нет оснований для увольнения. О возможных домогательствах — ни слова.

После проверки жалоб Анны и Александры, Инспекция в декабре прошлого года наложила штраф в 1000 евро и впервые решила на полгода лишить врача права практиковать медицину. Это минимальный срок, предусмотренный законом. Инспекция считает, что шести месяцев достаточно для того, чтобы Латвийское общество врачей (LĀB) отреагировало на предложение аннулировать или приостановить медицинский сертификат Вишкерса.

Пока Вишкерс может работать, так как обжаловал штраф. Право принимать решения в отношении медицинских сертификатов есть только у LĀB, и оно не спешит. Первая сессия сертификационной комиссии в этом году состоится только в феврале.

Жалобы Анны и Александры два месяца рассматривала также этическая комиссия LĀB. В середине января было решено, что для заключения недостаточно информации. Вся информация будет передана в полицию. "Этическая комиссия не имеет возможности собирать доказательства. Есть жалоба и есть объяснение с другой стороны, один говорит одно, другой — другое", — пояснила представитель LĀB Элита Виксне.

Марта. "Представь, что у тебя оргазм" У Марты (имя изменено) в позапрошлом году болела спина, и Вишкерс выписал ей больничный и назначил повторные визиты. Попытка гипноза и домогательства начались на втором визите с уже известной истории о том, что женщина должна представить будто она на море, расслабиться и испытывать оргазм. Сначала врач просто гладил лоб и спину, но на следующем визите пошел дальше. Он снова попросил Марту закрыть глаза. "Представь, что сейчас у тебя оргазм. Ты чувствуешь его в тысячу раз сильнее, чем когда-либо в жизни, чем дома с твоим мужем, — пересказывает слова врача пациентка. — Он прижался ко мне сбоку, положил руку мне на левую грудь, а правой что-то поправил в своих штанах. И прошептал: "Вы мне очень нравитесь, пригласите меня к себе домой"". Марта почувствовала одновременно отвращение и оцепенение, но отказала. Тогда врач ответил: "Ну, тогда больничный вам, наверное, больше не нужен". Женщина винила себя за произошедшее. "Теперь, когда нужно записаться к врачу-мужчине, я думаю: "О боже, будет ли он нормальным?"". Марта сама не знает, почему не сообщила никому о действиях врача: "Наверное, я хотела быстрее об этом забыть и даже не думала, что есть другие женщины, которых он психологически травмировал".

Врач: "Это все полный бред"

Re:Baltica встретилась с Вишкерсом в конце прошлого года в его кабинете в поликлинике VCA на Югле. Вишкерс стройный, с высоким лбом и отступающей линией волос. Над плотной клетчатой рубашкой на нем идеально белый врачебный халат. Он не волнуется и говорит спокойно, однако в ходе беседы постепенно краснеет.

Вишкерс не согласен с тем, что он пытался гипнотизировать пациенток, и называет это медитацией. Услышав показания женщин, он ничего не признает: ни прикосновений к груди, ни шлепка по ягодицам, ни предложений представить оргазм. "Это все полный бред," — несколько раз говорит врач и слегка улыбается.

Ольга. "Шлепнул по попе и сказал: "Встаем!"" Ольга (имя изменено) тоже была у Вишкерса в прошлом году. Снова кушетка, "прохрустывание" спины без объяснений, что и почему делает врач. "Тогда он шлепнут меня по попе и сказал: "Встаем!"", — рассказывает пациентка. Затем он притянул женщину к себе, предложил представить море, вертел ее голову и делал массаж. "Он стоял очень близко, буквально дышал мне в нос. Закончил свою якобы массажную процедуру и прокомментировал, что у меня напряженный тонус". Ольга говорит, что тогда решила, что у невролога просто странный подход, и больше к нему не пойдет. "Если бы произошло что-то хуже, я бы подала жалобу".

Сидя в кресле, врач поворачивается и кладет руку на кушетку: "Лягте на кушетку животом вниз. Если бы я прикоснулся к вашей груди, если бы я прикоснулся к другим интимным частям вашего тела, вы бы не ударили меня в этот момент? Ну, подумайте". На вопрос, шлепал ли он пациентку по ягодицам, он отвечает встречным вопросом: "А я не получу взамен удара или пинка? (..) Если я шлепну вас по ягодицам? Какая будет реакция?".

Вишкерс немного нервничает, услышав показания Анны. Он отвергает обвинения в домогательствах и настаивает, что вообще не лечил ее — только выписал рецепты "во время встречи на кухне". В его версии, рассказ Анны — выдумка. "30 лет она ко мне обращается по разным нуждам. Этой женщине я действительно выписал и анальгин, и многое другое. Когда я отказался выписать что-то серьезное, эта женщина начала угрожать", — заявляет Вишкерс, предположив, что именно Анна "натравила" на него журналистов.

На вопрос, почему у столь многих незнакомых друг с другом женщин опыт с ним был настолько схож, Вишкерс отвечает: "Сейчас жалуются на всех врачей буквально по любому поводу. Подобные жалобы — очень распространенная вещь. Я больше не хочу давать никаких объяснений".

Оксана. "Грудь к груди, живот к животу" Оксана (имя изменено) была у Вишкерса в 2018 году. Она жаловалась на боли в спине и головокружение. Врач сразу предложил гипноз, она подумала, что это шутка, и отказалась. Мужчина рассердился, и Оксана решила промолчать. Врач велел ей встать. Оксана предположила, что он начнет обследование. "Я стояла прямо перед ним. Он сказал, чтобы я подошла ближе и опустила руки. Затем он вдруг резко взял меня за подмышки и прижал к себе — грудь к груди, живот к животу, ноги к ногам. Так резко, что у меня ужасно хрустнул позвоночник. Я спросила: "Что вы делаете?". Он сказал, что то ли это метод диагностики, то ли лечебная манипуляция. Я помню ужасный страх и мысль: "Что случилось с моим позвоночником, не повредил ли он его?". Одновременно у меня было ощущение, что он грубо завладел мной и пытался (..). Это был жест доминирования мужчины по отношению к женщине". Оксана говорит, что никому не рассказала о произошедшем — даже ближайшим подругам, потому что хотела обо всем забыть.

Полиция: "Слово пациентки против слов врача"

В последние месяцы Вишкерсу пришлось объясняться не только перед Инспекцией здоровья и журналистами, но и с полицией.

Заявление Анны полиция проверяла почти три месяца и решила не возбуждать уголовное дело. Следователи посчитали, что невозможно доказать, что описанное Анной действительно произошло. "Слово пациентки против слов врача, — прокомментировал начальник 3-го отдела Криминальной полиции Восточного управления Риги Атис Чакарнис. — Были опрошены и другие возможные свидетели, (..) ближайший круг. И никаких доказательств, что что-то подобное имело место, мы не получили".

Могли ли показания других женщин добавить достоверности рассказу Анны? В полиции были еще как минимум три свидетельства в отношении Вишкерса.

Заявление Александры было направлено в другой участок, и полицейские даже не оценили его, поскольку в описанном они увидели лишь метод лечения и переслали информацию в Инспекцию здоровья.

Опыт еще двух пациенток был передан правозащитникам Инспекцией здоровья в 2022 году. Однако тогда уголовное дело не было возбуждено, поэтому полиция считает, что эти заявления не могут быть рассмотрены заново.

Адвокат Саулведис Варпиньш признает, что такие дела трудно доказать, но, по его мнению, полиция поступила непрофессионально. "Если есть несколько несвязанных заявлений с похожим содержанием, это указывает на тенденцию, и этот факт в совокупности уже что-то доказывает", — говорит адвокат. Даже если ранее полиция отказывала, "если факты в этих случаях совпадают, все эти они должны быть пересмотрены в совокупности".

Лиґа. "Взрывы! Взрывы! Взрывы!" Лиґа (имя изменено) была у Вишкерса в прошлом году. Пациентка считает, что врач выслушал ее поверхностно. Сразу велел встать, обнял за талию, прижался, а другой рукой закрыл глаза. Тихим голосом предложил представить, что она в ванной, затем войти в море, затем вернуться в детство — и там искать причину болезни. "Что бы я ни спрашивала, он заставлял усиливать это ощущение — на 10, 50, 100 раз. (…) И тогда он сказал: "Взрывы! Взрывы! Взрывы!", — рассказывает пациентка. — И это все было безумно неприятно и так близко, что я все время пыталась отодвинуться". Она видит в произошедшем сексуальный подтекст и после визита к врачу чувствовала себя использованной. В Инспекции здоровья Лиге посоветовали сообщить о случившемся через портал Latvija.lv, но женщина так и не поняла, как именно это сделать.

Неврологи не гипнотизируют и не "прохрустывают" спину

Председатель Латвийского общества неврологов делегирует оценку методов врача неврологу Рамоне Валанте. Она объясняет, что ни гипноз, ни "прохрустывание" спины, ни массаж головы не являются частью осмотра невролога. Это могут быть методы нетрадиционной медицины, однако для их применения необходимо получить согласие пациента.

Психотерапевт Артур Утинанс в показаниях женщин видит именно метод гипноза. "Если он говорит, о чем им думать, то это скорее гипноз", — говорит он. Из показаний сложилось впечатление, что врач "манипулирует пациенткой без ее разрешения".

Профессор уголовного права Латвийского университета Валентия Лихолая считает, что если будет доказано, что Вишкерс действительно делал то, что описали женщины в интервью, то это будет иметь юридическое наименование — сексуальное насилие. "Исходя из того, что написано, имелись как вербальные нападения, так и контакт с телом. Ласкания груди и спины". Этому также соответствуют условия Уголовного кодекса: "против воли потерпевшего, с использованием доверия, авторитета или иного влияния", поскольку в показаниях женщин было указано, что они доверяли врачу.

Анна обжаловала решение полиции в прокуратуре и ждет ответа. Между тем полиция начала еще одну служебную проверку, так как получила новое заявление от Инспекции здоровья. Теперь обещают оценить все, включая заявление Александры.

"Допускаю, что может быть основание для начала уголовного дела", — теперь говорит Чакарнис.

Пока учреждения думают и решают, Вишкерс может продолжать работать и принимать пациентов. Однако, по крайней мере, официально он этого не делает. В начале этого года врач ушел из всех мест практики по собственному желанию.

Если среди читателей есть еще пострадавшие, номер для связи с полицией: 67099206.

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