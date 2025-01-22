Не только украинцы. Несовершеннолетние беженцы обязаны будут учиться очно на латышском языке

Депутаты Сейма, представляющие партии правительственной коалиции, предлагают внести в Закону "Об убежище" норму, которая обяжет несовершеннолетних беженцев, включая граждан Украины, получать образование в очной форме. Поскольку все детские сады и школы в Латвии переводятся на латышский язык обучения, то делать им это придется на госязыке.

Поправки к Закону "Об убежище" планируется внести, чтобы согласовать их с поправками к Закону "О поддержке гражданского населения Украины", который сейчас рассматривается в Сейме. Эти поправки предусматривают обязанность для несовершеннолетних граждан Украины начать обучение по дошкольным образовательным программам или программам общего основного образования в зарегистрированных образовательных учреждениях Латвии в очной форме. Цель законопроекта — обеспечить равное отношение к различным группам лиц, ищущих убежище.

Сейчас Закон "Об убежище" предоставляет несовершеннолетним соискателям убежища возможность получить образование на государственном языке в государственных или муниципальных образовательных учреждениях на основании письменной информации от Государственной погранохраны, Управления по делам гражданства и миграции или решения органов опеки. В указанных учреждениях образовательный процесс для этой категории обучающихся организуется в очной форме.

В аннотации к законопроекту депутаты отмечают, что уже сейчас для соискателей убежища, не являющихся гражданами Украины, фактически действует обязанность получать образование в очной форме, однако такое требование не закреплено в законодательстве.

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