ФОТО. Напротив здания Латвийского радио прошла флеш-акция против использования русского языка

В среду, 22 января, около 18 часов напротив здания Латвийского радио более десяти человек приняли участие во флеш-акции общества Austošā Saule, члены которого с помощью символических баррикад хотят защитить народ Латвии от "русского мира", якобы нашедшего себе место в общественном СМИ.

На сайте общества подчеркивается, что в Сатверсме именно латышский язык установлен как язык взаимной коммуникации в Латвии.

Организаторы флеш-акции призывают Латвийское радио прекратить использование русского языка в своей работе.

Общество Austošā saule возглавляет бывший генеральный секретарь Национального объединения Райвис Зелтитс, который в прошлом году заявил о своем намерении создать новую политическую партию. До 2020 года Зелтитс был генеральным секретарем и членом правления Нацобъединения, а также руководителем молодежной организации партии.

В прошлом году у здания радио прошел пикет с требованием закрыть редакцию Rus.LSM (теперь называется LSM+ - ред).

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