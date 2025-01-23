Синоптики: в четверг сохранится пасмурная погода; к вечеру дороги обледенеют

По прогнозам синоптиков, в четверг в Латвии сохранится пасмурная и облачная погода, в ряде районов возможен небольшой снег и моросящий дождь.

В течение дня условия на дорогах улучшатся, однако к вечеру ожидается обледенение.

Температура воздуха 0..+2 градуса. Дует умеренный южный, юго-восточный ветер.

В Риге без существенных осадков, дует небольшой южный, юго-восточный ветер. В течение дня воздух прогреется до +1..+2 градусов.

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