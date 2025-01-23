Среднемесячная температура воздуха в январе на четыре градуса превысила норму

Температура воздуха в первый месяц этого года в Латвии примерно на 4 градуса выше, чем средняя температура в январе 1991-2020 гг., свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Средняя температура воздуха за первые десять дней года составила -0,2 градуса, что на 2,5 градуса выше нормы для первой декады месяца, а во второй декаде января средняя температура воздуха достигла +1,9 градуса, что на 4,1 градуса выше среднего многолетнего значения.

Ожидается, что средняя температура третьей декады января составит около +2 градусов, поэтому средняя температура за весь месяц составит не менее +1 градуса, то есть как минимум на 4 градуса выше нормы.

Нынешний январь стал самым теплым в Латвии с 2020 года, когда среднемесячная температура составляла +3,1 градуса.

Самая низкая температура в январе составила -13,5 градуса и была зафиксирована 13 января в Айнажи. Самая высокая температура в этом месяце составила +8 градусов 18 января в Мерсрагсе.

В первой декаде месяца среднее количество осадков составило 46,6 миллиметра, или 252% от нормы. Середина января была намного суше - 60% от нормы осадков.

Первые четыре дня года были самыми ветреными в январе, когда порывы превышали 25 метров в секунду, в том числе 1 января в Лиепайском порту достигали 28,5 метра в секунду.

Как сообщалось, в Риге и на Курземском побережье метеорологическая зима еще не наступила, и велика вероятность, что она не начнется, а после метеорологической осени сразу наступит метеорологическая весна. Аналогичная ситуация наблюдалась и зимой 2019-2020 гг.

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