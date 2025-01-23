Журнал Ir: количество помех в работе GPS в воздушном пространстве Латвии удвоилось

В декабре было зафиксировано рекордное количество перебоев GPS-сигнала в воздушном пространстве Латвии — 179 сообщений или четверть от всего годового объема, сообщили журналу Ir в Агентстве гражданской авиации (CAA).

Нарушений GPS-сигнала в Балтийском регионе стало существенно больше после начала полномасштабного вторжения России в Украину, и ситуация только ухудшается. В 2023 году пилоты сообщили диспетчерам о 342 перебоях, а в 2024 году эта цифра уже удвоилась и достигла 707 случаев, рассказал Ir руководитель Отдела оперативных ситуаций CAA Айвис Винцевс.

В ноябре помехи в работе GPS затронули примерно каждый третий рейс airBaltic, пояснил Ir руководитель отдела безопасности airBaltic Янис Криштопс. В прошлом году авиакомпания также зафиксировала большое количество сбоев в марте. Данные за декабрь еще не подсчитаны, но это может стать новым рекордом.

По словам Криштопса, пилоты готовы к самым разным сценариям, включая нарушения спутниковых сигналов в полете. Если спутниковая навигация потеряна, пилоты используют обычную навигацию.

Однако растущее число перебоев создает риски. "Говоря об авиационных ризках, то самое худшее, что может произойти, - это авария, авиационная катастрофа", - пояснил руководитель Отдела радиомониторинга и контроля предприятия Elektroniskie sakari Лаурис Лабановскис. Он подчеркнул, что альтернативные навигационные системы пока позволяют избежать аварий, но "если станет хуже, то может произойти самое худшее".

На открытых онлайн-картах видно, что Балтийский регион особенно выделяется на фоне Европы: перебои сконцентрированы в широких кругах вокруг Калининграда и Санкт-Петербурга, затрагивают Балтийское море, Польшу, Литву, Латвию, Эстонию и Финляндию.

Эксперты по безопасности отметили, что на территории России размещено не менее 10 устройств глушения GPS-сигнала "Тобол", в том числе одно в Калининградской области.

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