Марис Балодис назначен гендиректором Продовольственно-ветеринарной службы еще на один срок

Срок должностных полномочий генерального директора Продовольственно-ветеринарной службы (PVD) Мариса Балодиса продлен до 15 апреля 2030 года, рассказали агентству LETA представители службы.

Учитывая, что к завершению подходит первый пятилетний срок полномочий Балодиса, который начался в апреле 2020 года, министр земледелия Арманд Краузе подписал приказ о назначении Балодиса на следующие пять лет после оценки деятельности руководителя учреждения, которая прошла в конце прошлого года, пояснили представители PVD.

При этом в службе также отметили, что Балодис работает на посту гендиректора PVD с 2010 года, а учет сроков полномочий начался 1 июля 2022 года, когда вступили в силу поправки к закону о государственной гражданской службе, устанавливающие, сколько раз одно должностное лицо может быть назначено на должность повторно.

Изменениями установлено, что в дальнейшем должностные лица могут назначаться на должность дважды, при этом учет срока для должностных лиц, уже исполняющих должностные обязанности, начинается с момента их последнего назначения на должность.

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