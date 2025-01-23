Вильнюс обошел Ригу и стал самым большим городом в Балтии: теперь "официально"

Вильнюс по численности населения в 2025 году опередил Ригу, сообщает со ссылкой на Государственное агентство данных Литвы сайт madeinvilnius.lt. Теперь крупнейший город в Балтии - столица Литвы.

Согласно официальной статистике, на 1 января 2025 года в Вильнюсе проживало 607 404 жителя. За год население города выросло на пять тысяч человек. В Риге, по данным Центрального статистического управления, в начале 2024 года проживало 605 273 человека. Данные на начало 2025 года пока не опубликованы. Численность населения в Риге в целом сокращается, поэтому предполагается, что Вильнюс опередил Ригу и по данным официальной статистики.

Заявления о том, что Вильнюс опередил Ригу по численности населения звучат уже несколько лет. Ранее они были основаны на данных Вильнюсского муниципалитета, литовского Центра реестра и Больничной кассы. Интересно, что по этим данным столица Литвы еще больше (Центр реестра называет данные в 632 476 жителей, городская дума - 634 002), отмечает Delfi.lt.

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