Донорский центр призывает жителей сдавать кровь - в этом остро нуждаются медучреждения

Государственный донорский центр призывает жителей страны помочь восполнить критически низкие запасы крови, сообщает агентство LETA. Нужна кровь всех групп.

Учитывая высокий спрос медицинских учреждений на компоненты крови, отклик общества сейчас особенно важен, подчеркивает VADC. Призывают откликнуться доноров всех групп крови.

Сдать кровь можно в субботу, 25 января, с 10:00 до 16:00 в Риге по адресу улица Селпилс, 9. В центре отмечают, что каждая сдача крови имеет значение, и сейчас нужна поддержка каждого, чтобы обеспечить медицинские учреждения столь необходимыми ресурсами.

Сдать кровь самостоятельно можно в Риге, на улице Селпилс 9, бульваре Бривибас 32 и улице Гиппократа 2, а также в Лиепайской больнице - по предварительной записи, позвонив по телефону 26557743. Доноров также ждут в Латгальском филиале VADC по адресу: улица 18 ноября 41 - в Резекненской больнице, а также в кабинетах заготовки крови региональных больниц - в Вентспилсе, Елгаве, Валмиере и Даугавпилсе.

Согласно Закону "О труде", донор имеет право на оплачиваемый выходной день на следующий день после сдачи крови, и по соглашению с работодателем его можно предоставить в другое время. Работодатель оплачивает до пяти таких дней в календарном году.

Для сдачи крови необходимо иметь при себе действительный документ, удостоверяющий личность, или любое другое удостоверение личности, содержащее следующую информацию: персональный код, имя, фамилию и фотографию.

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