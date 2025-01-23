Домбровскис: негативное влияние возможных "тарифных войн" почувствуют как США, так и ЕС

Негативное влияние возможных "тарифных войн" могут испытать как США, так и Европейский Союз, заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис ("Новое Единство") агентству LETA после Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе.

Президент США Дональд Трамп пообещал ввести таможенные тарифы на товары ЕС, а также пошлину в 10% на импорт китайских товаров, которая может вступить в силу уже с 1 февраля. Кроме того, Трамп обвинил ЕС в том, что тот недостаточно импортирует продукции из США, и пообещал "исправить это", введя таможенные пошлины или призвав покупать больше нефти и газа.

Еврокомиссар по экономике подчеркнул, что ЕС и США являются стратегическими партнерами, и в нынешней сложной геополитической ситуации, когда авторитарные режимы бросают вызов существующему международному порядку, важно, чтобы страны с похожими взглядами работали вместе. По мнению Домбровскиса, подход ЕС к новой администрации США конструктивный и ориентирован на сотрудничество.

Он объяснил, что объем торговли и инвестиций между ЕС и США является крупнейшим в мире по сравнению с любым другим торговым блоком между странами. Еврокомиссар подчеркнул, что ЕС и США вместе создают 42% от мирового валового внутреннего продукта.

"Важно не создавать ненужных экономических проблем и глобальной экономической фрагментации, о которой также говорит Международный валютный фонд. Глобальная экономическая фрагментация в геополитические блоки может снизить мировой ВВП на 7%. Если сравнить, это эквивалентно изъятию из мировой экономики ВВП Германии и Франции," — сказал Домбровскис.

Он подчеркнул, что нужно работать над тем, чтобы избежать возможных "тарифных войн", и что именно такую позицию ЕС занимает в переговорах с администрацией президента США. Еврокомиссар добавил, что в настоящее время Трамп поручил соответствующим государственным учреждениям США провести анализ тарифов и торговых балансов. Отчеты должны быть подготовлены в течение 60 дней, поэтому, по словам Домбровскиса, имеется дополнительное время для переговоров с администрацией США.

Еврокомиссар отметил, что в худшем сценарии негативные последствия будут ощущаться не только в США и ЕС. Он объяснил, что если между двумя крупнейшими экономическими блоками возникнут экономические проблемы, это повлечет негативные последствия по всему миру, поскольку, например, Трамп также говорит о введении пошлины на китайские товары в 10%. Домбровскис подчеркнул, что именно поэтому важно искать конструктивные решения.

"Если произойдет экономическая фрагментация, это также негативно скажется на Латвии. С этим нужно считаться. Несмотря на то, что объемы латвийского экспорта в США не так велики, косвенное влияние все равно может быть. ЕС и США имеют много точек контакта и сотрудничества. Надеюсь, удастся избежать худших сценариев," — сказал Домбровскис.

Еврокомиссар отметил, что Всемирный экономический форум в значительной степени проходил под влиянием инаугурации нового президента США, а также множества различных заявлений Трампа, которым сейчас дается оценка. Домбровскис подчеркнул, что Украина по-прежнему остается важной темой, поскольку российская агрессия против Украины продолжается, а международное сообщество продолжает реагировать на это — вводя санкции против России и поддерживая Украину. Домбровскис резюмировал, что все эти вопросы, включая неопределенность и риски, существующие в мире, были на повестке дня форума.

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