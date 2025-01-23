В Риге признаны соответствующими требованиям безопасности 377 убежищ

Из 552 возможных мест для укрытия, осмотренных в Риге, 377 были признаны соответствующими требованиям безопасности, сообщает отдел внешних коммуникаций Рижской думы.

В этих помещениях могут разместиться около 200 000 жителей. В общей сложности в Риге примерно в три раза больше жителей.

Сейчас в столице отмечены 32 убежищ, процесс продолжается, подчеркивает местная власть.

В четверг, 23 января, с ситуацией с убежищами в Риге ознакомился министр внутренних дел Рихардс Козловскис ("Новое Единство"). Вместе с руководством Рижской думы он посетил возможные убежища - в Рижской 49-й средней школе, в защищенном сооружении на бульваре Зигфрида Анны Мейровица 1 рядом с основной школой "Rīdze" и в бывшме здание Рижского технического университета на улице Калькю 1.

По мнению министра, количество проверенных убежищ и их территориальное покрытие на данный момент "очень хороши". Помещения для укрытия имеют вместимость, подходящую для как минимум полумиллиона человек.

"Следующий шаг после оценки укрытий — это их маркировка, чтобы жителям было ясно, где находятся эти места", — сказал министр.

Утверждая бюджет на этот год, Рижская дума увеличила финансирование на укрепление гражданской обороны примерно в шесть раз, выделив на это 2,5 миллиона евро. Из этой суммы 1,5 миллиона евро предназначены для благоустройства, ремонта и адаптации безопасных укрытий, а также для обеспечения непрерывности работы муниципальных учреждений.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !