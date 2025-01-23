"Ракеты падают прямо в толпу!" — люди обеспокоены действиями футбольных болельщиков в сердце Риги

"Пиротехника футбольных болельщиков прямо у Милды", — написала порталу Delfi встревоженная очевидица, которая запечатлела на фото — собрание поклонников футбола, которое сопровождается фейерверками.

Она также заметила, что выпущенные ракеты падают прямо в толпу — они попадают как по памятнику Свободы, так и по людям.

Это считается нарушением.

Как уже сообщалось, в четверг, 23 января, вечером в 22.00 в Риге состоится матч группового этапа Лиги Европы УЕФА, в котором встретятся нидерландский клуб амстердамский "Аякс" и чемпион Латвии РФШ.

Ajax fans in Riga out in full force. #RFSAJA pic.twitter.com/SjE9cc8zqa — MM Footy News (@mm_footynews) January 23, 2025

Тем временем футбольные фанаты собрались у Памятника Свободы, чтобы подготовиться к предстоящей игре.

Программа Латвийского телевидения (LTV) "Панорама" сообщает, что о том, насколько серьёзные повреждения были нанесены Памятнику Свободы в фанатской пиротехникой, можно будет судить завтра.

В ходе событий пострадал также корреспондент LTV Давидс Фрейденфелдс, который хотел пообщаться с болельщиками, которые направились от Памятника Свободы маршем к стадиону "Даугава", чтобы показать их эмоции и происходящее. У него отобрали мобильный телефон, и он сам стал жертвой агрессии футбольных фанатов.

По словам журналиста, у Памятника Свободы и в других местах центра города видно достаточно полицейских экипажей, но, несмотря на это, беспорядки не удается предотвратить. Многие из хулиганов скрывают свои лица под масками, чтобы их нельзя было опознать, сообщает агентство LETA.

В Государственной полиции порталу Delfi сообщили, что "в связи с ситуацией у Памятника Свободы, включая инцидент с журналистом, это дело не останется без внимания". Произошедшему будет дана оценка, проведены проверки.

"Фанаты ведут себя очень шумно, но на данный момент информация о других инцидентах или беспорядках не поступала и не фиксировалась", сообщили в полиции. Других пострадавших нет.

Полиция заверила, что сегодня вечером не допустит беспорядков, и реакция стражей порядка будет незамедлительной. В связи с прибытием болельщиков голландского футбольного клуба в Ригу и предстоящей игрой для обеспечения общественного порядка и безопасности в городе сегодня вечером задействованы значительные силы Государственной полиции, включая батальон специального назначения, Рижскую муниципальную полицию, а также сотрудники полиции Нидерландов, которые оказывают поддержку на месте.

В рамках подготовки к мероприятию был проведен тщательный анализ рисков и разработан план обеспечения общественного порядка и безопасности.

В толпе фанатов, которая двигалась от Памятника Свободы к стадиону, было примерно 400–600 человек, в то время как остальные фанаты спокойно, небольшими группами и без привлечения особого внимания прибывают на стадион.

Вокруг стадиона размещено большое количество сотрудников полиции, которые также сопровождают толпу, чтобы не допустить любых беспорядков и угроз общественной безопасности.

Агентство LETA напоминает, что полиция обещала в четверг, 23 января, в соответствии со специальным планом общественной безопасности, следить за порядком во время ожидаемой в Риге игры между RFS и "Аяксом". Полиция заверила, что обеспечит порядок возле стадиона "Даугава" и в городе, включая места сбора фанатов. Для поддержания общественного порядка, как заявлялось накануне игры, будут выделены соответствующие полицейские ресурсы.

Фанаты "Аякса" известны своей активностью и агрессивным поведением.

На территории Риги запрещено использовать пиротехнику с 23.00 до 7.00. Это разрешено только в случае согласования с исполнительным директором города Рига, за исключением праздничных дней, установленных государством.

Кроме того, местные власти ранее указали, что частным лицам не запрещается устраивать фейерверки.

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