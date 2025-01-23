LTV: в коалиции может не хватить поддержки для выдвижения Пургайле на пост президента Банка Латвии

По мере приближения срока, когда политикам необходимо выдвинуть кандидата на пост президента Банка Латвии, в кулуарах Сейма партии правящей коалиции оценивают кандидатуру нынешнего заместителя главы Центробанка Санты Пургайле, сообщило Латвийское телевидение (LTV). Однако Пургайле может не хватить голосов в Сейме.

После того, как член совета Банка Латвии Кристине Черная-Межмале отказалась от участия в выборах, следующей кандидатурой стала Пургайле.

Согласно неофициальной информации LTV, отдельные депутаты коалиции недовольны таким выбором, и, скорее всего, на данный момент у Пургайле нет большинства голосов для избрания.

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