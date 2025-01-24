Синоптики: в пятницу будет облачно и дождливо, но днем выглянет солнце

По прогнозам синоптиков, 24 января в Латвии ожидается облачная погода, однако в течение дня выглянет солнце.
Также в ряде районов пройдут дожди. С утра в зоне интенсивных осадков окажется восточная часть Латвии.
Дует умеренный южный, юго-западный ветер, воздух в течение дня прогреется до +2..+5 градусов.
В Риге облачно, небольшой дождь, но днем ненадолго выглянет солнце. Дует умеренный южный, юго-западный ветер, температура воздуха до +4 градусов.
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