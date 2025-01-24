Если такая зима повторится - лыжные базы могут закрыться. Снизился спрос на зимние спортивные товары

Необычайно теплая зима ударила по бизнесу, связанному с развлечениями самого холодного времени года. Если такая зима повторится, лыжным базам может грозить закрытие, заявил владелец лыжной трассы Žagarkalns Юрис Жагарс в интервью программе "900 секунд" на канале TV3. Снизился и спрос на зимние спортивные товары по сравнению с предыдущим годом - вместо лыж покупают велосипеды и одежду для фитнесса, плавания и бега.

Самый худший год для лыжной базы за 25 лет

Обыгрывая крылатое высказывание бывшего премьер-министра Кришьяниса Кариньша (Draugi, nav labi!), Юрис Жагарс, характеризуя нынешнюю зиму и ситуацию на лыжных трассах, сказал: "Друзья, всё плохо". По его мнению, в этом году зима уже вряд ли наступит, и настолько плохой ситуации не было за всю 25-летнюю историю существования Žagarkalns.

"Это не просто переменчивая зима. Сейчас зимы просто нет. И это аномалия, которую невозможно объяснить," отметил Жагарс, добавив, что даже ученые пока не понимают, что происходит.

Он выразил обеспокоенность судьбой индустрии и будущим лыжных баз. "Если это повторится еще один год, думаю, что с этой индустрией будет покончено," подчеркнул Жагарс.

По его словам, возможность пережить такие зимы для баз зависит от благосклонности партнеров, например, от того, позволят ли поставщики электроэнергии остаться в долгах до следующей зимы, чтобы расплатиться в следующем году. Если так, "мы выдержим", если нет, "пострадаем мы и общество тоже", так как люди уже соскучились по лыжам.

Упал и спрос на зимние спортивные товары

В этом зимнем сезоне спрос на зимние спортивные товары снизился по сравнению с предыдущим годом, сообщили агентству LETA опрошенные продавцы спортивных товаров.

Продавцы спортивных товаров объяснили, что снижение связано с недостаточным количеством осадков и теплой зимой. Однако, как только наступает мороз, спрос немного увеличивается.

Директор магазина Decathlon Riga Айя Клякоцка сообщила агентству LETA, что с каждым годом всё более заметно, что люди перестают заранее готовиться к зимнему сезону и покупают зимние товары только тогда, когда в этом возникает реальная необходимость.

Также руководитель сети магазинов Fans Prosport Паулс Стега отметил, что все еще есть немало людей, которые отправляются кататься на лыжах или сноуборде за пределы Латвии, и они продолжают покупать зимние товары в магазинах.

В то же время торговцы указали, что опыт последних лет с латвийскими зимами позволяет компаниям соответствующим образом подготовиться и компенсировать это предложением других товаров в магазинах.

Руководитель отдела коммуникаций SIA MySport Элина Дзедуле отметила, что этой зимой MySport продает больше спортивных товаров для других видов занятий, например, для бега.

Кроме того, в магазинах Fans Prosport этой зимой наблюдается рост спроса на велосипеды, сообщила агентству LETA Стега.

Айя Клякоцка также подчеркнула, что в магазинах Decathlon категории товаров, такие как фитнес-одежда и оборудование, одежда для бега, аксессуары для плавания, инвентарь для командных видов спорта и товары для велоспорта, показали нетипично высокий рост для этого сезона.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !