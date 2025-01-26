Eurostat: жители Латвии — в тройке самых недовольных уровнем жизни среди стран ЕС

Латвия входит в тройку стран Евросоюза, жители которых наименее довольны своим уровнем жизни. Об этом сообщает Европейское бюро статистики (Eurostat).

В последнем обновлении рейтинга учтены данные за 2023 год. Средний уровень удовлетворенности жизнью в ЕС составил 7,3 по десятибалльной шкале. За год он вырос на 0,2 пункта.

Самыми довольными своей жизнью оказались жители Финляндии (7,8). Немного ниже этот показатель в Бельгии, Австрии, Румынии и Словении (7,7). В 15 из 27 стран ЕС уровень удовлетворенности превышает среднеевропейский.

Аутсайдером рейтинга оказалась Болгария, жители которой оценили качество своей жизни на 5,9 из 10. Также в тройке наименее удовлетворенных стран Латвия и Греция (6,9). В других балтийских республиках, Литве и Эстонии, этот показатель составил 7,2.

В подавляющем большинстве стран ЕС молодежь (16-29 лет) в большей степени удовлетворена качеством жизни, чем старшее поколение (65 лет и старше). Наиболее выражен этот разрыв в Хорватии (2,6). В Латвии молодежь довольна своей жизнью на 7,5 из 10, пожилые люди — только на 6,5 из 10.

Также, как выяснил Eurostat, уровень удовлетворенности коррелирует с уровнем образования. В среднем по ЕС люди с высшим образованием довольны качеством жизни на 7,6, со средним или профессиональным — на 7,3, с образованием ниже среднего — на 6,9. В Латвии картина аналогична: выпускники университетов удовлетворены на 7,3 из 10, другие жители страны — на 6,7.

На оценку качества жизни также влияет состав домохозяйства. Наименее удовлетворенными оказались европейцы, живущие в одиночестве, наиболее — те, кто воспитывает детей (Eurostat в этом контексте не разделяет полные семьи, живущие в партнерстве пары, родителей-одиночек и опекунов). При этом жители городов и сельской местности оценивают качество своей жизни примерно одинаково.

Для оценки удовлетворенности уровнем жизни Eurostat использует статистические данные и опросы по девяти объективным и субъективным показателям. В их число входит материальное положение, состояние здоровья и окружающей среды, физическая и экономическая безопасность, занятость, доступность досуга и социального взаимодействия, соблюдение основных прав человека, качество государственного управления и др.

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