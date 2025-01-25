"Существует баланс". Ринкевич прокомментировал риторику Трампа в отношении прав ЛГБТК+

В вопросе прав ЛГБТК+ существует баланс, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич в интервью британскому телеканалу Channel 4, комментируя подписание президентом США Дональдом Трампом указа, согласно которому федеральное правительство США отныне будет признавать только два пола — женщину и мужчину.

"It's an existential issue for us."



Latvian President Edgars Rinkēvičs tells @cathynewman increasing defence spending is a priority as Donald Trump pushes for higher contributions from Nato members.



Read and watch here:https://t.co/VBMzBD80Mx — Channel 4 News (@Channel4News) January 23, 2025

Ринкевич надеется не увидеть "отката назад" в вопросе защиты прав ЛГБТК+ в США. Однако он считает, что не стоит прибегать к радикальным решениям.

"Конечно, американскому конгрессу, народу и президенту решать, уважать эти права или нет, но я надеюсь, что мы не увидим отката назад. Я думаю, что здесь есть большая разница, и у меня дома тоже была дискуссия о том, насколько далеко следует заходить с уважением прав трансгендеров. Я вижу, что, вероятно, в какой-то момент эта дискуссия зашла слишком далеко в одну крайность. Теперь я надеюсь, что она не перейдет в другую крайность", - отметил Ринкевич.

По мнению политика, многие люди считают, что некоторые вещи "зашли слишком далеко", поэтому большинство граждан США проголосовали за Трампа.

"Именно здесь американцы сделали вполне определенный выбор. Я надеюсь, что мы будем уважать основные права повсюду. Но я думаю, что, когда вы вводите квоты, когда вы принимаете какие-то поощрительные меры, другие люди считают, что они подвергаются дискриминации. Поэтому я думаю, что эти вещи очень чувствительные. Я знаю это сам, на собственном опыте. Но я знаю многих республиканцев, я знаю некоторых назначенцев в администрации, которые являются геями. Поэтому я думаю, что нам также не стоит преувеличивать", - пояснил Ринкевич.

Отвечая на вопрос Channel 4 о том, считает ли Ринкевич, что не все потеряно в вопросе защиты прав ЛГБТК+ с приходом нового правительства в Вашингтон, президент Латвии сказал: "Существует баланс".

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !