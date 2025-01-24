ФОТО. Альпинист Юрис Улманис доставил на Южный полюс флаги Латвии и Украины

Пройдя на лыжах 120 километров по бесконечным снегам Антарктиды, таща за собой 40-килограммовые сани и преодолевая сложные погодные условия, включая мороз в -40 градусов, латвийский альпинист и земессарг Юрис Улманис, покоривший самые высокие вершины на всех континентах, достиг самой южной точки земного шара.

В качестве символического завершения благотворительной экспедиции, направленной на сбор средств в поддержку борцов за свободу Украины, земессарг доставил на Южный полюс флаги Латвии и Украины.

"12-дневную экспедицию на Антарктическое плато можно описать тремя словами: холод, ветер и снег. Простота окружающей среды не означает легкой экспедиции. Снег иногда больше похож на песок, что затрудняет перемещение саней, а холод, кажется, проникает в каждую клеточку вашего тела, если вы не находитесь в постоянном движении. Несмотря на то что я был хорошо подготовлен к экспедиции, мои пальцы замерзли, и я еще лучше понял, что чувствовали в свое время первые полярники Роальд Амундсен, Эрнест Шеклтон и Роберт Скотт. Но когда светит солнце и дует легкий ветер, красота невообразимая", - рассказал порталу Delfi Улманис, который ежедневно по 5-8 часов катался на лыжах по пологим снежным склонам.

Еще сложнее, чем к холоду и ветру, было привыкнуть к бесконечной белизне вокруг. В таких условиях крайне сложно даже разглядеть горизонт, не говоря уже о том, чтобы найти в окружающей среде объект, который можно поставить в качестве следующей цели. Также нелегко разглядеть снежные ямы и неровности в белом снежном покрове, потому что все выглядит одинаково.

"Я достиг Южного полюса в 16:00 по местному времени 14 января. Я быстро разбил свой лагерь и отправился сначала к церемониальному Южному полюсу, а затем к географическому Южному полюсу. Эти два полюса разделяет около 100 метров. На церемониальном Южном полюсе над трехкилометровым слоем льда и снега возвышается красно-белый полосатый столб со светоотражающим глобусом на вершине. Вокруг него развеваются флаги стран, которые первыми подписали Договор об Антарктике. Настоящий Южный полюс, где пересекаются все 360 линий долготы, находится немного южнее. Интересно, что каждый год на Новый год он переносится на другое место, так как медленно движущийся снег в течение года уносит метку примерно на десять метров от реального места. Каждый год люди, которые зимуют на станции "Южный полюс", имеют честь создать географический маркер Южного полюса на следующий год. Каждый год он разный и уникальный", - рассказал Улманис.

Он отправился в экспедицию в рамках новой международной инициативы Sunflowers for freedom ("Подсолнухи за свободу"), призванной привлечь внимание общественности к самоотверженной борьбе украинцев за свободу. Любой желающий может поддержать инициативу, пожертвовав деньги на медицинскую помощь для жителей Украины на платформе по сбору средств UNITED24.

Платформа UNITED24, возглавляемая президентом Украины Владимиром Зеленским, делает сбор пожертвований простым и прозрачным, гарантируя, что каждый евро дойдет до жителей Украины и тех нужд, которые сегодня наиболее необходимы.

Ранее сообщалось, что Улманис активно оказывает помощь Украине с 2015 года, он лично доставлял посылки с гуманитарной помощью украинским фронтовикам. Альпинист также опубликовал книгу "Когда война становится личной" (Kad karš kļūst personisks) - эмоциональный рассказ о своих переживаниях и потерях, связанных с войной в Украине. Книга издана на латышском, украинском и английском языках.

Улманис прошел испытание "7 вершин", достигнув самой высокой вершины на каждом континенте, включая восхождение на Эверест в мае 2023 года и поднятие флагов Украины и Латвии. Он является автором книг "Дорога на Эверест, которая продолжается" (Ceļš uz Everestu, kas turpinās), "Мое горное откровение" (Mana kalnu atklāsmes grāmata) и "В Гренландию за жемчугом" (Uz Grenlandi pēc pērlēm).

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