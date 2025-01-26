В Риге на 16% снизилось количество получателей социальных пособий

В прошлом году Рижское самоуправление выплатило социальные пособия 24 589 жителям Риги и 6251 гражданину Украины. Количество получателей пособий за год сократилось на 16%, или на 5812 человек. Объем средств, потраченных на социальные пособия, уменьшился на 12%, или на 3,9 миллиона евро.

Снижение связано с тем, что уменьшается количество граждан Украины, которым предоставляется и выплачивается социальная помощь. В 2023 году социальную помощь получали 9611 граждан Украины на сумму 9,6 миллиона евро, в 2024 году — 6251 гражданин Украины на сумму 6,6 миллиона евро.

По сравнению с 2023 годом на 2452 человека уменьшилось количество рижан, получающих социальную помощь: в 2023 году пособие получили 27 041 житель столицы на сумму 23,9 миллиона евро, а в прошлом году — 24 589 рижан на сумму 22,9 миллиона евро.

В последние четыре месяца прошлого года число нуждающихся в Риге стабилизировалось и не изменялось значительно — от 8765 до 8886 человек каждый месяц, сообщает самоуправление.

В целом в 2024 году статус нуждающегося домохозяйства хотя бы один раз (в течение 3 месяцев) имели 13 802 рижанина, что на 19% меньше, чем в 2023 году, когда таких людей было 17 085.

Число людей, получивших статус малообеспеченной семьи, в последние четыре месяца прошлого года также не изменилось значительно — чуть более 7000 человек каждый месяц.

Рижская дума отмечает, что значительные изменения в численности нуждающихся и малообеспеченных людей не происходят, поскольку нет существенных колебаний в доходах населения. Если средний доход увеличивается, не меняясь при этом уровень статуса нуждающегося или малообеспеченного, то количество получателей социальной помощи остается стабильным.

Структура получателей социальной помощи такова, что наибольшую группу составляют отдельно проживающие люди пенсионного возраста. В декабре 2024 года среди всех малообеспеченных 82% были пенсионного возраста, 8% — люди с инвалидностью, 5% — совершеннолетние трудоспособные лица и 5% — дети.

Среди всех нуждающихся в декабре прошлого года 36% были пенсионного возраста, 23% — люди с инвалидностью, 21% — дети и 20% — совершеннолетние трудоспособные лица.

В прошлом году минимальную гарантированную помощь получили 2843 рижанина на общую сумму 1,2 миллиона евро и 4632 гражданина Украины на общую сумму 1,8 миллиона евро.

Жилищное пособие получили 15 113 рижан на общую сумму 15 миллионов евро и 3788 граждан Украины на общую сумму 3 миллиона евро.

Пособие в кризисной ситуации получили 103 рижанина на общую сумму 35 000 евро и 2536 граждан Украины на общую сумму 810 000 евро.

Пособие на медицинское обслуживание получили 5529 рижан на общую сумму 651 000 евро и 147 граждан Украины на общую сумму чуть меньше 9000 евро, пособие на образование — 1295 рижан на общую сумму 64 750 евро и 422 гражданина Украины на общую сумму 21 000 евро.

Пособие на социальную реабилитацию, включая помощь в начале самостоятельной жизни после ухода из социального центра, получали 30 рижан на общую сумму 11 894 евро и один гражданин Украины на общую сумму 150 евро.

Также были выплачены пособия для приемных семей, совершеннолетних сирот, пособия политически репрессированным, пособия на адаптацию жилья для людей в инвалидных креслах, пособия для лиц старше 100 лет, пособия на похороны, пособия по рождению ребенка и другие.

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