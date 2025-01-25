Синоптики: в субботу ожидаются дожди и мокрый снег; к утру обледенели дороги

По прогнозам Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, 25 января ожидается пасмурная погода с дождем и мокрым снегом.

В субботу будет дуть умеренный ветер, на взморье — порывистый южный, юго-западный ветер.

В течение дня воздух прогреется до +1..+6 градусов.

По данным VSIA Latvijas Valsts ceļi, с утра в центральных районах Латвии, а также в Видземе и Латгале из-за обледенения затруднено движение по дорогам.

На расчистку и обработку магистральных дорог направлено 102 единицы спецтехники.

К 08.00 движение было затруднено на Рижской окружной дороге, на Даугавпилсском шоссе (от Извалды до Патерниеков), на Бауском шоссе (на участке от Риги до Дзимтмисы), на Елгавском шоссе, а также на Лиепайском шоссе (на участке от Риги до перекрестка на Апшупе).

Также сложные для езды условия к 08.00 сложились на Вентспилсском шоссе (на участке от Риги до Кудры), на Резекненском шоссе (на участке от Вараклян до Терехова), а также на дороге граница России (Гребнево) — Резекне — граница Литвы (Медуми).

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